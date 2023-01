Expert Varaďa: Švédy jsme už mačkali. Veřejná chvála? Hráče může uspokojit

Začátek utkání byl hodně překvapující. Myslel jsem, že na Švýcary ve čtvrtfinále vletíme. Na brzký gól ale kluci dobře zareagovali, udávali tempo hry. A i když si později také Švýcaři vytvářeli šance, rozdíl byl, že my ty naše proměňovali. Byli jsme neskutečně produktivní.

Je jasné, že soupeř nepatřil k nejsilnějším. Ano, mohl nás potrápit, ale cítil jsem, že se můžeme porazit jen sami. Ono je skvělé jít do play off z prvního místa. Bylo zřejmé, že pokud Češi zopakují předchozí výkony, postup se dostaví. I kdyby to mělo skončit jen 1:0 nebo 2:0.