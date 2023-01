Co může dovést Čechy do finále? Fungující sestava, odolnost i faktor Rulík

Trenér Radim Rulík nechce o šanci na zlato z hokejového mistrovství světa do 20 let ani špitnout. „Je to zrádné,“ tvrdil před čtvrtfinále se Švýcary. Však s nimi čeští junioři sehráli před turnajem přípravný zápas a prohráli 2:4. Poučili se a klíčový duel v pondělí ovládli nečekaně vysoko 9:1.