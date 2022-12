ONLINE: Česko - Kanada 0:1. Národní tým po teči ztrácí, druhý gól soupeře neplatí

Nejtěžšího možného soupeře vyzvou čeští hokejisté při vstupu do mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Svěřence kouče Radima Rulíka prověří domácí tým, jenž bude na šampionátu v roli obhájce prvenství.

Kanaďané jsou s 19 tituly z juniorských šampionátů jasně nejúspěšnějším účastníkem, celkem posbírali už 34 medailí. Sbírka národního týmu je skromnější; na cenný kov čeká od roku 2005, na zlato ještě o čtyři roky déle. Během předchozího šampionátu, který se po odložení odehrál netradičně v srpnu, na sebe oba celky narazily dokonce dvakrát. V základní skupině zvítězila Kanada 5:1, v semifinále 5:2.

„Na Kanadu se všichni těšíme, všichni si takový zápas chtějí zahrát, to je bez diskuze. Už na ty přípravné zápasy tady chodilo skoro 80 procent kapacity haly, teď to tu bude úplně narvané. Čeká nás skvělá atmosféra a bude to velký zážitek pro ty kluky,“ řekl Rulík v on-line rozhovoru s novináři.

V kanadském týmu budou poutat mimořádnou pozornost především tři jména: Shane Wright, jenž byl dlouho považován za jasnou jedničku letošního draftu NHL, ale nakonec po něm sáhl až ze čtvrté pozice nejmladší tým ligy Seattle, a také další útočníci Connor Bedard s Adamem Fantillim, kteří jsou pasováni do rolí jedničky a dvojky draftu v příštím roce.

„Síla Kanady je neuvěřitelná, ale my do toho půjdeme odvážně a sebevědomě. Tak jako do každého jiného zápasu, ve kterém chceme uspět,“ ujistil Rulík.

Zkušený kouč ale zároveň zdůraznil, že účast českého týmu na šampionátu nestojí a nepadá pouze s výsledkem úvodního utkání.

Sestava Česka Suchánek (Král) - Ticháček, Jiříček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Brabenec, Szturc, Chmelař - Kos, Menšík, Ryšavý - Měchura, Marcel, Hauser

„Chceme na kluky působit tak, že Kanadou to nekončí, ale Kanadou to jenom začíná. Máme před sebou čtyři zápasy, kdy se musíme vymáčknout, abychom udělali body a dostali se do play off. To je pro nás ta priorita,“ zdůraznil Rulík.

„Důležité pro nás je, abychom si na ledě víc a víc pomáhali, hráli dobře do systému a zlepšovali se každým střídáním. O to se budeme také snažit,“ doplnil Rulík.

Národní tým před šampionátem sehrál také dvě přípravná utkání, nejprve porazil Lotyšsko 6:3, pak nestačil na Švýcary 2:4.

„Hru můžeme zrychlit, musíme hrát víc do těla a víc střílet,“ zmínil poznatky z druhého zápasu obránce Stanislav Svozil.

Právě Svozil v Kanadě působí, obléká dres juniorského týmu Regina Pats ve WHL. Měl by být jednou z opor českého týmu, dokonce by jako spoluhráč Bedarda mohl vědět, jak mu hru znepříjemnit.

„Je to první zápas turnaje, který pro nás bude zároveň největší zkouškou. Půjdeme do toho zápasu jako do každého jiného a samozřejmě budeme chtít vyhrát, i když víme, že to bude hodně těžké,“ připustil obránce Stanislav Svozil.

„Musíte hrát absolutně bez chyb a vyloučení. Nesmíte soupeři dát nic zadarmo. Nesmíte zapomenout, že i on bude nervózní. My nemáme co ztratit, je třeba hrát jednoduše a účelně,“ radí bývalý kouč juniorské reprezentace Václav Varaďa.