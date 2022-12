Jiříček se připojil k dvacítce, ale bez výstroje. Snad nastoupím, doufá

„Původně jsem měl letět 23. prosince z Clevelandu do Toronta, ale let mi zrušili, tak jsem odcestoval až na Štědrý den. Jenže i ten další let byl zpožděn o asi osm hodin,“ popisoval Jiříček úvod cesty.

„Z Toronta jsem pak neměl spojení do Halifaxu, takže jsem zůstal v Torontu, kde se mi ztratil bágl. Přespal jsem tam a 25. prosince jsem letěl přes Montreal a do Halifaxu,“ pokračoval.

Realizační tým usilovně pracuje na zisku ztracené tašky, aby Jiříček mohl naskočit do utkání s Kanadou. O jeho možném startu se rozhodne po ranním rozbruslení.

„Chtěl bych nastoupit, ale je to na trenérech. Uvidíme, jak se budu cítit po rozbruslení, pak si nějak promluvíme,“ řekl.

Zápas začíná z pondělí na úterý v 0:30 českého času.

ONLINE: Česko - Kanada pobrobná reportáž ze zápasu

„Rád bych řekl, že unaven nejsem, ale nechci lhát. Cesta nebyla příjemná, spal jsem přes noc jen čtyři hodiny, protože jsem musel čekat na svoje věci, které nakonec stejně nedorazily. Ale budu dělat všechno pro to, abych se na zápas připravil,“ hlásí obránce.

Právě Jiříček má být jednou z ústředních postav českého týmu. V aktuální sezoně nastupuje na farmě Columbusu, kde se mu mimořádně daří.

Drží si bilanci více než jednoho bodu na utkání a v tabulce produktivity se řadí mezi nejlepší desítku obránců soutěže.

„S týmem máme sérii proher, takže nálada nebyla před mým odjezdem ideální. Ale máme dobré přesilovky a z toho i já bodově těžím,“ říká.

Jiříček je jedním ze šesti beků, kteří se představí na juniorském šampionátu po čtyřech měsících. V odloženém letním termínu se turnaje účastnili ještě Svozil, Špaček, Hamara, Čech a Ticháček.

„Výhoda to může být, ale na to my nesmíme koukat. Máme před sebou nový turnaj a ačkoliv je to klišé, musíme jít zápas od zápasu,“ má Jiříček jasno.

Ve skupině se národní tým střetne ještě s Rakouskem, Švédskem a Německem.