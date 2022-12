Před kluky smekám, slavil kouč dvacítky po Kanadě. A teď pořád stejně, velí opory

„Zachytal skvěle,“ chválil devatenáctiletého gólmana kouč Radim Rulík. „A podpořilo ho celé mužstvo výbornou obětavostí. Šli jsme do toho s obrovskou pokorou, věděli jsme, že náš tým je semknutý. Před kluky smekám, jak to zvládli.“

Jedinečný týmový výkon se klasicky stavěl odzadu. Na Suchánka letělo osmatřicet střel, u několika z nich se kvapně přesouval, aby utišil rozdychtěné domácí publikum.

„Na konci už jsem měl zavařené nohy. Posledních pět minut jak druhé, tak třetí třetiny jsme se prakticky nedostali z pásma,“ popisoval kritické chvilky gólman amerického Tri-City, jenž ani neprošel draftem NHL a teď deptal pravděpodobné budoucí hvězdy.

„Tomuhle bych vážně nevěřil. Kdyby někdo dopředu říkal, že porazíme Kanadu, označil bych ho za blázna!“ neváhal. „Hodně mi taky pomohlo, že se hrálo na užším kluzišti, jsem na něj zvyklý. A kluci mi práci moc usnadnili, nechali na ledě všechno.“

Defenzivní příspěvek se jasně odrážel na obou koncích kluziště. Byli to beci, kteří nasázeli úvodní tři góly juniorského národního týmu.

„Nepředháněli jsme se,“ smál se jeden z úspěšných střelců–obránců Stanislav Svozil, který celek vede jako kapitán.

„Je to speciální, pokaždé je to zavazující, ale zároveň si to užívám. Po třetině se v kabině snažím mluvit, dodat týmu sebedůvěru... Dneska byste ale nepoznali, kdo má jakou funkci. Všichni hráli výborně, na tým jsem hrdý.“

Sebevědomí a novou energii týmu zřejmě dodala i skvělá práce videokouče Jakuba Zelenky. Kanada v 15. minutě už odskakovala do vedení 2:0, jenže Zelenka si včas všiml ofsajdu a poradil Rulíkovi sáhnout po trenérské výzvě.

„My to neviděli, ale dostali jsme doporučení, tak jsme to zkusili a riskovali. Tahle výzva asi rozhodla,“ komentoval Rulík, jehož mužstvo mohlo ztrácet dvě branky a ještě jít do oslabení. „Zápas by se pak asi vyvíjel jinak.“

Stav 0:1 se po gólech dvou Davidů z obrany, Špačka s Moravcem, vzápětí rychle přetočil na českou stranu. A vedení jí zůstalo až do konce.

„Klíčová byla i třetí třetina, kdy jsme neinkasovali,“ zdůraznil Rulík, jenž do zápasu nasadil i očekávanou posilu Davida Jiříčka, který bojoval už s tím, aby se do dějiště šampionátu dostal. A po příletu ještě netrpělivě čekal na výstroj.

„Říkal jsem mu, že se to stihne, i když jsem v to spíš věřil. Nakonec se to povedlo a on nám moc pomohl. Ukázaly se jeho zkušenosti se zámořským hokejem,“ uvedl 57letý hlavní trenér.

Živelně připojující se bek, kterého si vypiplává Columbus, se pak snažil krotit možné nežádoucí efekty senzačního vítězství.

„Musí nám sebevědomí nárůst tím správným směrem. Takhle je třeba hrát proti každému soupeři,“ podotkl a připojili se k němu i kapitán Svozil s brankářem Suchánkem: „Musíme zůstat nohama na zemi... Nic se nemění, je třeba se připravit úplně stejně i na zítra.“

Před Čechy stojí papírově o dost slabší mužstvo, outsider základní skupiny A z Rakouska. „Je to vždycky ošemetné, hrát hned druhý den po takovém úspěchu. Uděláme vše pro to, abychom se co nejlépe připravili,“ slibuje Rulík.