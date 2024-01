Totální kolaps, Finsko úplně roztálo. Nehráli jsme chytře, hodnotil trenér

Právě Hämeenaho vytvořil pro své spoluhráče ve druhé třetině příjemný polštář v podobě dvou a později i třígólového náskoku.

Jenže ani ten Finům nestačil.

„Byl to pro nás třetí zápas v řadě, kdy jsme neudrželi vedení a ve třetí třetině se stalo něco neskutečného. Vítězství nám opět uteklo,“ smutnil Hämeenaho.

Seveřané inkasovali v poslední minutě čtvrtfinále proti Slovensku a postup museli zachraňovat až v prodloužení. V semifinále vedli nad Spojenými státy 2:0, brankou tři a půl minuty před koncem ale přišly o naději boje o zlato.

Daleko nejtvrdší ránu jim však připravil český tým.

Ten se díky brance Ondřeje Bechera v oslabení a Jiřího Kulicha v přesilovce přiblížil na nadějný stav 4:5. Finové ve třetí třetině hráli až příliš opatrně. Nenapadali, drželi val ve středním pásmu. A při hře pět na pět se jim skutečně dařilo držet české juniory zkrátka.

Ondřej Becher po gólu v oslabení snížil proti Finsku na 3:5.

Jenže dvě minuty před koncem Becher dorazil Kulichovu střelu a srovnal.

Kdo čekal, že utkání dospěje v klidném tempu do prodloužení, rychle zjistil, že se mýlí.

Za dalších patnáct vteřin otočil skóre Tomáš Hamara – jediným českým gólem při vyrovnaném počtu hráčů – a Dominik Rymon s tříbrankovým Becherem přidali další rány.

Není divu, že deník Aftonbladet pojmenoval závěr zápasu „Totálním kolapsem“ z finské strany. Tamní Iltalehti zase psal, že „Finsko úplně roztálo“.

„Tohle jsou momenty, které nám určitě zůstanou v paměti navždy. Ale slunce vyjde i zítra,“ komentoval duel trenér Lauri Mikkola.

„Zápasy o bronz jsou často takové, protože oba týmy zoufale touží po medaili. My jsme měli silné pasáže a v nich jsme byli efektivní, Česko jsme občas přehrávali,“ řekl Mikkola. „Češi měli skvělý tým. Když cítili krev, přidávalo jim to na zběsilosti. A my ve vypjatých situacích nehráli dostatečně chytře,“ dodal.

Finové se tak druhý rok po sobě neradují na juniorském šampionátu z cenného kovu. Ovšem mezi lety 2014 a 2019 získali tři zlata ze šesti šampionátů a na posledních pěti mistrovstvích chyběli jen jednou mezi nejlepší čtveřicí.

Přestože by si Finové přáli mít více hráčů v prvních kolech na draftu do NHL, jako tomu bylo třeba v časech Patrika Laineho, Mira Heiskanena nebo Kaapa Kakka, o velké krizi zatím nemůže být řeč.

Přesto nyní logicky převládá z poslední porážky obrovské zklamání.

„Určitě to byl jeden z nejzvláštnějších zápasů v mé kariéře. Bylo by skvělé zakončit kariéru v mládežnické reprezentaci medailí. Ale neměli jsme dost elánu na to, abychom vyhráli,“ zakončil útočník Aleksanteri Kaskimäki.