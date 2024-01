Bronz, zážitek na celý život a ujištění: Český hokej už necouvá, ale drží krok

Shodili rukavice, zbroj i přilby. Jásali. Objímali se, ale stále se ujišťovali: Fakt jsme to dokázali? Do dějin českého hokeje se mistrovství světa do 20 let zapíše jako důkaz, že mizerný začátek neznamená špatný konec.