Po debaklu proti poctivé zdi. Junioři mění boj o pozici na souboj o čtvrtfinále

Severský tým totiž v prvním zápase zdatně vzdoroval Spojeným státům. Zvolil taktiku, která dlouho platila. Hrál tvrdě, nepříjemně ve svém obranném pásmu a vyrážel do protiútoků, ze kterých často hrozil více než samotní Američané.

Proto ještě krátce před polovinou utkání držel překvapivý, byť i poměrně zasloužený remízový stav 0:0. Navíc zvládl konkurovat také střelecky, v jednom momentě ve druhé třetině se dokonce vyrovnal na poměr šestnáct ku šestnácti.

Favorit nakonec v úseku šesti a půl minut vstřelil tři góly, v poslední části duel s přehledem kontroloval a zvítězil 4:1.

Rutger McGroarty se tlačí před norskou branku.

„Žádný tým nemůžete podcenit, navíc Norové jsou velmi dobří,“ chválil soupeře americký útočník Gavin Brindley, který v prostřední části dvakrát skóroval.

„Do zápasu jsme vstoupili trochu vlažně, ale našli jsme způsob, jak být fyzicky aktivní, a ve třetí třetině jsme už hráli tak, jak jsme chtěli,“ těšilo ho.

Hráči se navíc shodli, že nebýt brankáře Trey Augustinea, mohli proti Norsku dokonce prohrávat. I proto musela být naopak druhá strana nad míru spokojena.

Hlavní zápasy „o přežití“ totiž Nory teprve čekají. Překvapit budou chtít proti Česku i Slovensku, vyhrát se pokusí nad Švýcarskem. A pokud neuspějí, poperou se o záchranu nejspíše proti Německu, nebo Lotyšsku.

Petter Vesterheim slaví gól do americké sítě na MS juniorů.

„A my se nyní cítíme, že můžeme soupeřit s kterýmkoliv týmem,“ hlásil střelec jediného norského gólu Petter Vesterheim. „Zápas s Američany pro nás bude skvělým povzbuzením. Jen na něj musíme navázat,“ dodal.

Už ve středu od 17 hodin se utkají s českou reprezentací.

Té se povedla proti Slovensku jen první třetina, kterou vyhrála 1:0. Pak přišel propad, soupeř začal hýřit pohybem a postupně přidával i góly.

Slováci napadali českou rozehrávku, nečekali ve středním pásmu. Proti Norsku čeká národní tým pravděpodobně přesný opak a pokud nenaváže na aktivní výkon z první dvacetiminutovky minulého zápasu, může se trápit.

„Ale zase si myslím, že to bude dobrá facka do dalších zápasů. Musíme tuhle prohru hodit za hlavu, protože ji už nevrátíme. Zároveň je to pro všechny jasný signál, že takhle to nepůjde. Ve středu musí přijít úplně jiné mužstvo,“ řekl útočník Jiří Kulich.

I s dalšími spoluhráči se shodl, že se musí vyhnout trestné lavici. Proti Slovensku na ni čeští hráči zamířili hned osmkrát, navíc po Čechově podrážení nařídil rozhodčí trestné střílení.

Právě přesilovky jsou častokrát pro papírově slabší týmy receptem k výhře a překvapení favorita. Češi je nesmí dovolit. A proti prvnímu duelu musí hlavně přidat.

Ještě se nenachází v kritické situaci, zaváháním i s Norskem by do ní už ale minimálně nakročili.