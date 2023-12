ONLINE: Slovensko - Česko. Derby na úvod, dvacítka zahajuje šampionát

„Cítím tlak sám na sebe, protože chci hráčům pomoct, aby byli úspěšní. Není to ale ani o tlaku, jako o tom, jak moc se těším. Stejně to odehrají hráči na ledě,“ líčil stále ještě nový kouč dvacítky k pozici, kdy navazuje na skvělé představení družiny pod vedením předchůdce Radima Rulíka.

ONLINE: Slovensko – Česko Úvodní duel juniorů na MS do 20 let sledujeme podrobně.

V mládežnických kategoriích je problematické hovořit o obhajobách, týmy se logicky každý rok výrazně obměňují. Třeba v českém výběru zůstává jen šestice hráčů, kteří se podíleli na obrovském loňském úspěchu.

Jedním z nich je také útočník Jiří Kulich, největší hvězda mužstva, kterou uvolnilo Buffalo. Teď juniory provede turnajem v kapitánské roli. Asistenty mu dělají další medailisté – centr Matyáš Šapovaliv a obránce Tomáš Hamara.

„První zápas je vždy nejdůležitější. Ještě je to derby se Slováky. O to důležitější to je,“ cítí Kulich a vzápětí jej doplňuje Augusta: „Bude tam velká rivalita, je to těžký souboj hned na úvod, hraje se v netradiční čas. Uvidíme, který z týmů bude srovnaný.“

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Soupeř – na rozdíl od Čechů – nehraje v plně nabité sestavě. Chybí Juraj Slafkovský se Šimonem Nemcem, kteří se oba uchytili v NHL.

Přesto se spoléhá na silný ročník, opřít se může o gólmana Adama Gajána, jenž loni nadchl ve čtvrtfinále proti Kanadě, než jej v prodloužení překonal jistý Connor Bedard. Velkými jmény jsou pak útočníci Adam Sýkora, Filip Mešár či desítka posledního draftu Dalibor Dvorský. První jmenovaný si už zahrál i na seniorském šampionátu.

Národní tým rozhodně nečeká jednoduchý start. A přitom by potřeboval uspět, pokud si dělá zálusk na další cenný kov. V základní skupině B jej dále čekají Norsko, Spojené státy a Švýcarsko.

„Všechny zápasy mohou být klíčové... Rozhodovat budou malé věci včetně zdravotního stavu,“ cítí Augusta.