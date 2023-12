Tahle facka zabolí, říkají čeští hokejisté po slovenské lekci

Šup. Šup. Šup. Nádherná výměna puku po trase Melovský, Becher, Rymon vykouzlila z první střely na turnaji české vedení.

Slibný rozjezd českých hokejistů na mistrovství světa do 20 let se v Göteborgu proměnil ve zmar a totální rozklad, junioři jednoznačně podlehli Slovákům.

„Nezačali jsme úplně špatně, ale pak jsme se sesypali,“ smutnil český útočník Matyáš Šapovaliv.

„Tahle facka hodně bolí,“ přikývl český obránce Tomáš Hamara a kouč juniorské reprezentace Patrik Augusta hromoval: „Potřebujeme začít mnohem víc pracovat, byla tam i spousta nedorazů. Nasazení na mistrovství světa si představuju trochu jinak.“

Po debaklu od soupeře, který se neřadí mezi největší uchazeče o zlato, nevypadá zrovna reálně, že čeští mladíci mohou po roce zopakovat parádní jízdu do finále.

Loni začali Češi sledovaný turnaj senzační výhrou proti domácí Kanadě a další zápasy na turnaji se jen zlepšovali. Ale teď?

ONLINE: Norsko – Česko podrobná reportáž ve středu od 17:00

Po slovenské lekci se hned ocitají v nesnadné situaci. Ve středečním duelu od 17.00 proti Norsku už půjde Čechům o postup z pětičlenné skupiny. Další nezdar by zaváněl ostudou a podřadným zápolením o udržení v elitní divizi šampionátu. „Pro všechny to musí být budíček a jasný signál, že takhle to nepůjde,“ burcuje český kapitán Jiří Kulich. Musíme se z toho probrat a zapomenout.“

Z hlav teenagerů se ale bude těžko odstraňovat, proč se proti Slovákům pohádkový vstup zvrhl v horor.

Český útočník Ondřej Becher se sráží v souboji se slovenským forvardem Jurajem Pekarčíkem.

Češi putovali osmkrát na trestnou lavici. Většina faulů spáchali hokejkou, což odhaluje jejich neobratnost a špatný pohyb. „Základem byla disciplína. Měli jsme příliš vyloučených,“ lamentoval Augusta. „Přestali jsme hrát, druhý obdržený gól nás nahlodal.“ Při něm ošemetný pokus Repčíka propustil Michael Hrabal, z něhož v létě učinila Arizona nejvýše draftovaného českého brankáře za posledních 17 let.

Na počátku třetí třetiny zase Hrabal neudržel slovenskou střelu v přesilovce, kterou za jeho záda dostrkali Mišiak s Honzekem. Pak dokonce inkasoval i při české přesilovce. „Nechali jsme v tom gólmana vykoupat a nepracovali jsme tak, jak máme,“ hájil kolegu lídr Kulich.

Český útočník Matyáš Melovský (16) končí v brance slovenského gólmana Adama Gajana.

Trenéři z něj a Šapovaliva se Šalém utvořili elitní útok. Při opakovaných oslabeních se ale trio stříbrných obhájců moc nedostalo do tempa. Trápily se také další lajny. „Oslabení hráče vyždímá,“ uvědomoval si Kulich.

Slováci naopak potvrdili, že po hluchém období vychovávají zajímavou generaci.

Hned devět jejich útočníků si už na burze talentů zamluvily kluby NHL, čímž trumfnou například Finy. A to ještě východním sousedům scházely jednička a dvojka loňského draftu Slafkovský s Nemcem, kteří se už v elitní společnosti zabydlují. I proto rozhodně nepředstavovali nepřemožitelnou výzvu.

Slovenský útočník Samuel Honzek sleduje, jak kotouč přes českého gólmana Michaela Hrabala míří za brankovou čáru.

Federální derby s nemalou pravděpodobností rozhodovalo o tom, kdo se ve skupině umístí za velkými favority ze Spojených států. Horší umístění přiřkne na počátku nového roku silnějšího čtvrtfinálového soupeře z vedlejší skupiny, kde hrají domácí Švédové, obhájci zlata z Kanady a Finové.

Kromě výsledku musí Čechy trápit, že hned v prvním utkání ztratili Adama Jiříčka – jedinému pravákovi v české obraně se ošklivě prohnulo pravé koleno. „Každý duel už bude jen náročnější,“ tuší kouč Augusta.

Dojem nekazil televizním divákům jen výsledek.

Vadný obraz. Chrčící zvuk. Anglický komentář v pozadí. Výpadky časomíry.

Bylo těžké rozhodnout, zda byl horší přenos ze Švédska, nebo česká hra.

Všechno bylo špatně. Zítra musí mladíci zamezit tomu, aby nebylo ještě hůř.