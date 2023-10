Hadamczikův dárek klubům za 55 milionů. Schová ho za propagaci MS

Půl milionu pro každý ze sedmadvaceti klubů 2. ligy (celkem 13,5 milionu).

Milion pro každý ze čtrnácti klubů 1. ligy (celkem 14 milionů).

Dva miliony pro každý ze čtrnácti celků extraligy (celkem 28 milionů).

Celkem 55,5 milionu korun. „Musí mít svůj účel. Dostanou je, aby s nimi mohly hospodárně nakládat. Jestli to potřebují na mládež nebo na muže…“ řekl v září Hadamczik.

Expert O2 TV Jakub Koreis však následně na sociální síti X zveřejnil zápis z jednání výkonného výboru, kde se jasně píše, že jde oficiálně o peníze za propagaci šampionátu 2024 konaného v Praze a Ostravě.

Zájem o lístky mezi českými fanoušky byl enormní, české zápasy se vyprodaly prakticky ihned. K čemu tedy tak masivní podpora propagace? Jak bude vypadat?

Jakub Koreis @JKoreis29 Hokejový Babiš v akci - Hadamczik si kupuje hlasy a vliv za peníze jiných.



Hadamczik na TK v úterý:

“Kluby 2. ligy dostanou 500 tisíc na klub, aby s nimi mohly hospodárně nakládat. Jestli to potřebují na mládež nebo na muže.”



Ve skutečnosti je ale vše jinak. Server… https://t.co/kUYHsuUHzq https://t.co/SeKbUqx4Da oblíbit odpovědět

Svaz na úterní tiskové konferenci potvrdil, že „propagace mistrovství světa“ je fakticky pouze formálním označením. Ano, kluby se zapojí do propagace. V digitálním prostoru, na webech a sociálních sítích, někde se umístí reklama na mantinelu či přímo na ledové ploše.

„Jedná se o celý list marketingového plnění,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel Ondřej Šnaidauf. Ale propagace není pravým důvodem finančního ocenění, ostatně odpovědnost za peníze na propagaci šampionátu leží jinde.

„Mistrovství má svůj organizační výbor, za Prahu je zodpovědný Petr Bříza, za Ostravu Aleš Pavlík. A ti mají vyčleněné peníze na reklamu,“ vysvětloval Hadamczik po dotazu iDNES.cz. „My jsme teď do klubů dali peníze a řekli jim, že hledáme titul, jak to udělat. Jeden z možných titulů je propagace mistrovství.“

A dodal: „Je to právně v pořádku. Až nebude mistrovství, peníze budou chodit dál pod jinými tituly, třeba jako rozvoj mládeže. Vše probíhá v souladu s kluby. Nevnucujeme jim reklamu někam s tím, že ji (prostor pro reklamu) nemohou prodat (jinde). Jde na volné prostory.“

Těžko říkat, že se peníze českým klubům nebudou hodit a že je nebudou potřebovat. Vyšší finanční podpora při správném použití může vést k rozvoji mladých talentů, z jejichž výkonů by v dalších letech profitoval celý český hokej.

Více hráčů vychovaných pro nejlepší úroveň a s tím spojený silnější národní tým. Kvalitnější tuzemské ligy, aby z nich každý nadějný hráč neměl nutkavou potřebu utéct, omezení počtu levnějších cizinců na úkor domácích jedinců.

„Chci jenom upozornit, že nerozdáváme peníze ze vstupného z mistrovství, které ještě nemáme. Jsou to odpracované peníze, které svaz dává do klubů. Podporujeme i malé kluby,“ pokračoval Hadamczik. „S různými ministry jsme jednali, jak je podpořit kvůli energetické krizi. Peníze do nich šly podle toho, kolik má kdo kategorií mládeže. Někdo dostal tři sta tisíc, někdo dvě stě. Jsou účelově vázané.“

Jak chce ale svaz ohlídat, aby se zaslaná finanční pomoc „někde neztratila“, a zajistit, že se statisíce a miliony využijí účelně?

Svaz příští rok čeká další volební konference. Po dvou letech se tentokrát bude volit jak nový prezident, tak i všech dalších deset členů výkonného výboru (Hadamczik, Bříza, Pavlík, Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šlégr a Aleš Kmoníček).

A obdarované kluby mají v hlasování o vládnoucích mužích velkou moc.

Hadamczik na dotaz, zda bude znovu kandidovat, zažertoval: „Nejdřív musím dožít mistrovství, pak se rozhodnu. Nevím, jestli byste mě doporučil, budete o mě psát někdy lépe? Možná bych tam mohl dostat vaši podporu, nevím. Teď si z toho dělám srandu. Teď nemám v hlavně kandidaturu, ale to, abychom dobře dodělali šampionát.“