Beci pro reprezentaci? Z NHL zmizeli, nadějí je generace juniorů

„Svaz by měl do trenérských postů v mládeži zainvestovat víc peněz,“ myslí si bývalý obránce NHL Rostislav Klesla. „Někdo si asi myslel, že to půjde samo, jenže ono to šlo rapidně dolů.“

Dnešní realita bije do očí ještě víc a ústup českých zástupců z nejslavnější scény brzy drsně dopadne i na reprezentaci.

Asistent trenéra Radima Rulíka se specializací na obránce – Marek Židlický – nebude mít před vrcholem sezony velký výběr. Pro domácí mistrovství světa může počítat maximálně s pár jedinci u NHL. „Má to těžké. Člověk holt bere, co má,“ poví Klesla.

Do prvních zápasů nové sezony NHL naskočili pouze čtyři čeští obránci: Radko Gudas. Filip Hronek. Jan Rutta. David Jiříček.

Každý z nich by se národnímu týmu náramně hodil, a jestli fanoušky může něco těšit, predikce dávají naději, že se většina z nich bude moci v Praze představit, protože hrají v klubech, které buď na play off ani nepomýšlejí, nebo o něj budou jen těžce bojovat.

Gudas odešel v létě do Anaheimu za slušnou smlouvou a rolí mentora. Naučit mladý kádr Ducks, jak hrát hokej, který bolí, jak se zocelit a jak někdy v budoucích letech uspět v play off. Sezonu začal zostra. Už předvedl ukázkový hit pozadím do tvrďáka Lemieuxe a rozpoutal hromadnou bitku. Určitě ho potěšilo, že se nebáli zapojit ani mladí tahouni Zegras s Terrym.

Taky Hronek začal nové angažmá ve Vancouveru stylově, naposledy strávil na ledě 25 minut po boku hvězdného parťáka Quinna Hughese.

„Původně nás přitom chtěli rozdělit. Myslím, že jsem nehrál s lepším bekem,“ vysekl Hronkovi poklonu Hughes po dvou překvapivých výhrách nad našlapaným Edmontonem.

V posledních letech Češi spoléhali na mezinárodní scéně právě na ryšavého nemluvu. Letos citelně chyběl a zrovna Canucks patří mezi týmy na hraně postupu.

Na koho se může Židlický těšit, pokud nepřijde trejd, by měl být Rutta ze San Jose.

Jan Rutta (vlevo) a Kyle Burroughs ze San Jose.

Ve zřejmě nejslabším celku ligy dostává velký prostor. Když se ve druhém zápase proti Coloradu zranil veterán Vlasic, Ruttův čas na ledě přešvihl 25 minut. Dostává spoustu času na přesilovce i oslabení a na západě Ameriky oceňují zkušenosti z šampionských let s Tampou.

Tady sebevědomé výkony končí. Jiříček se v Columbusu sice dočkal prvního gólu, ale do sestavy se dostal až po zranění Werenského. Blue Jackets na rozvoj 19letého reprezentanta nespěchají. Raději ho zase brzy vrátí do AHL. Tam má jistotu, že bude hrát. Čas má.

Jistě, v sezoně se dočkají i další beci. Až se uzdraví Radim Šimek, Sharks ho rádi přivítají zpět. Příležitost by mohli dostat i Hájek v Pittsburghu, Zbořil v Bostonu nebo Svozil v Columbusu.

Stejně jako letos po nich reprezentace na jaře možná vděčně sáhne, ale pamětník si vybaví začátek tisíciletí, když mohl sledovat ke třicítce borců. „Dřív naši obránci měli jméno, to se vytratilo. Nahradili ho Fini a Švédi,“ řekne smířeně Klesla. „Taky bychom měli učit mladé oba posty, ať poznají obranu i útok. A méně tlačit na chyby. Kdo si něco nedovolí v mládí, určitě si to nedovolí ani mezi dospělými.“

Pozitivní výhled snad přináší aspoň současná generace juniorů, která znovu vozí medaile i díky šikovným obráncům.