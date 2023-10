A první gól mám za sebou, ulevil si Jiříček. Puk věnuje dojaté mamince

Ještě stále devatenáctiletý bek se po čtyřech startech v předešlé sezoně cítí sebevědoměji.

Leckdy působí až flegmatickým dojmem. Během posledního roku se nenechal rozhodit ani opakovaným přeřazením zpět na farmu do Clevelandu v AHL, kde si počínal suverénně.

Že by ale během sobotního večera zůstal v klidu? To snad při hektice okolo ani nešlo: „Byl jsem trochu nervózní,“ připouštěl mladík z Klatov. „Byl to perný den, v pátek jsem rychle přicestoval, absolvoval trénink a teď šel hned do utkání, navíc prvního v sezoně.“

Za chvíli sebejistě dodal: „Ale myslím, že jsem si poradil dobře, chci na to navázat a hrát tak dál.“

Jeho velký moment nastal ve 34. minutě, kdy v útočném pásmu obdržel pas od finského forvarda Patrika Laineho, najel si na vrchol pravého kruhu a střelu ze zápěstí namířil přesně nad lapačku Igora Šesťorkina – jednoho z nejlepších současných gólmanů v lize.

„Asi toho moc neviděl, využil jsem skrumáže, co byla před ním,“ poznamenal Jiříček, jenž si po prvním významném zápisu do statistik radostně zapumpoval.

Znovu oslavně pálit mohlo při průběžném stavu 4:1 také ikonické dělo v Nationwide Areně.

„Je skvělé, že už mám první vstřelenou branku za sebou,“ lebedila si šestka loňského draftu. „Viděl jsem ty fantastické fanoušky a byla to vážně zábava, ve druhé třetině jsme hru režírovali.“

Obránce Columbusu David Jiříček s u mantinelu vyhýbá útočníkovi New Yorku Rangers Willovi Cuyllemu.

Prostřední část utkání také rozhodla, Rangers už nabrané manko naháněli marně. Hned se třemi puky se v šatně fotil domácí útočník Boone Jenner, který nasázel čistý hattrick a stal se jednoznačnou hvězdou utkání.

Na vyhlášení se ale představil také Jiříček coby třetí hvězda vítězného duelu. A i s „jen“ jedním kotoučem nevypadal o nic méně spokojeně než Jenner.

„Puk dám svojí mámě, to znamená rodičům,“ prohodil. „Byl to pro ní velice speciální okamžik, dokonce plakala.“