Ani McDavid na něj nestačil. Hronek hraje parádně, chválí ho trenér i hvězda

Právě s Američanem tvoří Hronek elitní obranný pár Canucks. Trenér Rick Tocchet tak trochu zariskoval, oba beci totiž vynikají především v útočné fázi hry.

Ale vyplatilo se, u výher 8:1 a 4:3 hráli Hronek s Hughesem klíčovou roli.

„Connor McDavid je světový hráč. Ale kluci to zvládli skvěle. Hughes i Hronek odvedli výbornou práci, dokázali mu to znepříjemnit,“ uvedl Tocchet. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě se McDavid neprosadil, bodoval jen v přesilovkách.

Především v prvním zápase ústřední hvězdy soupeře vyloženě ztrapnili, uspěli i v druhém klání. Hronek si připsal za oba duely dvě asistence a pět plusových bodů. Hughes nahrával dokonce čtyřikrát.

Filip Hronek se na brankovišti snaží zastavit případnou přihrávku od Ryana Nugenta-Hopkinse.

„Filip je úžasný hráč. Výborně bruslí, dobře brání, podporuje útok. Nastupoval jsem v kariéře s mnoha obránci, ale on je z nich možná ten vůbec nejlepší,“ vysekl Hughes kompliment svému parťákovi.

Ačkoliv je na závěry opravdu ještě příliš brzo, zdá se, že Hronek dostane ve Vancouveru hodně prostoru. Zatím je nejvytěžovanějším obráncem Canucks, hraje v průměru 24 minut na zápas.

Do Vancouveru se Hronek „nuceně“ přesunul v březnu, kam ho z Detroitu vyměnil generální manažer Red Wings Steve Yzerman. Tím odstartoval exodus českých hráčů z organizace, nakonec v týmu nezůstal jediný.

Všichni si zvykají na nové angažmá: Jakub Vrána v St. Louis, Dominik Kubalík v Ottawě, Filip Zadina v San Jose, Hronek ve Vancouveru.

A Hronek nikdy neměl takovou pozici v týmu jako v aktuální sezoně. Zamíchat s ní může návrat zraněných obránců Soucyho s Poolmanem, přesto musí být s prvními dvěma zápasy spokojen.

Daří se mu po operaci ramene, kvůli které stihl v předešlém ročníku po výměně do Vancouveru jen čtyři zápasy. Navíc přišel i o mistrovství světa v Rize a Tampere.

„Bylo samozřejmě na nic se zranit, ale zároveň jsem nemusel spěchat, protože jsem se všemi postupně seznamoval. Teď znám všechny kluky, trenéry, každého v klubu, náš systém,“ řekl Hronek.

Postupně se s Hronkem sžívají také spoluhráči v klubu. „Detroit jsem předtím tolik nesledoval, ale u nás jsem už stihl poznat, jak ladným bruslařem je, jak dokáže ostatní posílat do šancí a jak dobře čte hru. A udělalo to na mě opravdu velký dojem. Tohle v hokeji umí jen málokdo,“ chválil českého obránce Hughes.

Přitom sám Hughes patří mezi naprostou světovou špičku. Od vstupu do NHL před čtyřmi lety každou sezonu klepe na bilanci bodu na zápas, v té minulé posbíral v 78 zápasech skvělých 76 bodů.

Hokejisté Vancouveru přejeli na úvod sezony Edmonton 8:1. Quinn Hughes a Filip Hronek se míří radovat se spoluhráči.

Přesto dokáže ocenit Hronkovy kvality. Tuší, že i jemu dokáže příchod českého obránce pomoct. V první řadě však myslí na týmový úspěch.

„Filip je velmi soutěživý a chce se stát co nejlepším hokejistou. Potřebujeme víc takových, proto na něj budeme spoléhat a bude hrát spoustu důležitých minut,“ prohodil.

„Měli jsme slušný start do sezony, ale je třeba pokračovat. Ať už další dva zápasy vyhrajeme, nebo oba prohrajeme, je to pořád stejné - jde o proces. Doufáme, že do třicátého, čtyřicátého utkání budeme opravdu velmi dobrým týmem. O to se prostě musíme snažit,“ řekl Hughes.

Vancouver třikrát za sebou chyběl v play off, od roku 2015 postoupil do vyřazovací části soutěže jen jednou. Potřeboval něco změnit, generální manažer Patrik Allvin vsadil na Hronka.

„Už před rokem jsme se začali dívat na možnosti, jak omladit a vylepšit pravou stranu obrany. Skauti nám sepsali seznam hráčů. Nikdy nevíte, kteří budou k dispozici a kteří ne, ale když došlo na Filipa, tak jsme cítili, že je skvělé mít možnost získat elitního praváka do obrany. Pořád je mu teprve 25 let,“ uvedl Allvin krátce po březnové výměně.

„Chceme hrát rychlý hokej a vepředu k tomu máme technické hráče, kteří potřebují, aby dostávali odzadu puky přímo na hokejku. Filip je všestranný obránce, který v posledních letech dorostl mezi nejlepší beky v lize,“ odůvodnil příchod obránce do týmu.

Hronek i Vancouver první dva zápasy v sezoně zvládli. Funguje spolupráce H+H, kterou, jak nastínil po kanonádě, zřejmě trenér Tocchet přesekne. „Ve venkovních zápasech je možné, že Filipa s Quinnem rozdělíme, teď jsme ale chtěli, aby hráli spolu. A vyšlo to výborně.“

Vancouver zatím může být s českou akvizicí spokojený. A spokojenost je vzájemná.