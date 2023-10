Spor o duhu. NHL ji zakazuje, hráči zuří. Vlivný agent varuje před sabotáží

Zákaz hodlají ignorovat. Zaznívají i výhrůžky, že budou sabotovat další doprovodné akce, které plánuje NHL.

„Je to na prd,“ utrousí obránce Calgary Rasmus Andersson. „Nemůžu dělat něco, co je blízké mému srdci.“

„Jsem naštvaný a zklamaný,“ naváže Jon Merrill, bek Minnesoty. „A co se vlastně stane, když duhovou pásku někdo použije? Odvolají ho z ledu nebo vyloučí? Na ligu to nebude vrhat dobré světlo.“

Okamžitě se přihlásil zájemce, který se klidně zhostí role duhového rebela. „Je pravděpodobné, že mě jednou s duhovou pásku uvidíte,“ plánuje útočník Philadelphie Scott Laughton.

Podobných vyjádření existuje celá řada, nechápavě na omezení duhové podpory reagoval i nejlepší hokejista planety Connor McDavid. Bez přehánění se téma řeší ve všech kabinách NHL napříč kontinentem. Vedení soutěže a její komisař Gary Bettman to schytává nejen od samotných hráčů, ale i od expertů, legend nebo bývalých funkcionářů.

„Slyšel jsem, že spousta hráčů ukáže Garymu prostředníček při dalších akcích, jako jsou zápasy vyjadřující vděk armádě, podporující původní obyvatelstvo nebo rasovou rozmanitost,“ přiblížil na sociální síti X Allan Walsh – vlivný hokejový agent, ale také dlouhodobý kritik poměrů v soutěži.

Duhový odpor přišel z Ruska

NHL je okázalá show, při níž se stalo zvykem oceňovat a vyzdvihovat policejní sbory, záchranáře, pacienty s rakovinou nebo otce samotných hokejistů. Do stejné kategorie patřily i tzv. Pride nights (večery hrdosti), kdy se před zápasy vyjadřovala podpora LGBT+ komunitě.

Bohulibý záměr se ale začal NHL drolit počátkem roku, když k rozcvičce v úboru s duhovou symbolikou odmítl nastoupit Ivan Provorov z Philadelphie. Později se k ruskému obránci připojili další jedinci. Některé kluby raději rovnou od duhové rozcvičky upustily.

Někteří znalci prostředí spojovali bojkot přímo s Ruskem, kde Kreml po rozpoutání války na Ukrajině ještě zpřísnil represe vůči sexuálním menšinám.

Tom Wilson s duhovou páskou na hokejce na podporu LGBT komunity.

NHL se mezitím ocitla v zajetí vlastních představ. Místo symbolického gesta se řešilo, kdo další se vůči akci vymezí. A soutěž o negativní publicitu rozhodně nestála.

I proto se její šéfové po nedávných rozpacích rozhoupali ke kontroverzní, ale z určitého pohledu pochopitelné změně. Duhové rozcvičky se zrušily. Komisař Bettman potom trochu klopotně zdůvodňoval, že oslavy příliš odváděly pozornost od podstaty věci, ale podporu menšinám hodlal v NHL dál zachovat.

Po zrušení týmových rozcviček se ale rozšířila novina, že se zákaz vztahuje i na jednotlivce, kteří nesmějí používat duhové pásky a další barevné pomůcky. „Nová politika zbavuje ligu nejviditelnějšího způsobu podpory. Tohle není inkluze ani pokrok,“ uvedl v prohlášení Brian Burke – dlouholetý funkcionář a někdejší výkonný viceprezident NHL, jehož syn se před lety přihlásil k homosexuální orientaci.

Jak zaujmout mladé? Takhle ne

Burke nepřímo upozornil i na další rozměr celého příběhu. Ač se NHL jeví jako naleštěný kolos s obratem šest miliard dolarů, v porovnání s ostatními zámořskými soutěžemi dál zaostává. NHL se často vytýká, že je konzervativní a v mnoha ohledech zaostalá. Objektivně jí nenahrává, že oproti basketbalové NBA nebo baseballové MLB má historickou, kulturní nebo demografickou nevýhodu.

Brankář Jake Oettinger ve speciálním dresu s logem Dallas v barvách na podporu LGBT.

Staromilec může také označit propagaci LGBT+ komunity za přehnanou a mnohdy až vlezlou, ale zaryté pohrdání hokeji neprospívá.

Mladá generace rozhodnutí NHL stěží chápe, liga dobrovolně odmítá cestu, jak se jí může přiblížit. „Toto rozhodnutí NHL nepomůže, nerozšíří ho. Fanoušci se nebudou cítit vítáni. Vzhlížejí k týmům a lize, jenže její směrnice jim zavírá dveře,“ poznamenal Burke.

Ještě podivněji vypadá rozpor, že sama NHL před lety vyrukovala s kampaní, jejíž slogan zněl Hockey Is For Everyone (v překladu: hokej je pro každého). Nejnovější nařízení ukazuje, že to až tak úplně není pravda, na což upozornil i hvězdný McDavid: „V životě existují situace, kdy si přejete vrátit rozhodnutí zpět. Teď ale víte, že se to nestane.“

I proto je nyní NHL bez duhy, spíš se nad ní vznášejí mráčky zloby.