Vejmelka vychytal Arizoně cennou výhru na ledě New Jersey

Na český souboj gólmanů v zápase New Jersey s Arizonou nedošlo. Domácí Devils totiž nastoupili podruhé ve dvou dnech, načež Vítek Vaněček po vychytané výhře proti Detroitu tentokrát plnil roli náhradníka. Do akce se tak dostal jen Karel Vejmelka v dresu Coyotes a právě on se stal jednou z klíčových postav večera.

Hosty postupně poslaly do dvougólového trháku letní posily do obrany, Matt Dumba a Sean Durzi. V obou případech asistoval loňský suverénní lídr klubové produktivity Clayton Keller. Favorizovaní Devils dokázali najít recept na pozorného Vejmelku až v polovině řádné hrací doby, když trefami z 29., 33. a 39. minuty otočili vývoj z 0:2 na 3:2 dvougólový Jesper Bratt a Dougie Hamilton.

Další oslavy však Vejmelka domácím nepovolil a díky využité přesilovce Nicka Schmaltze z 54. minuty se šlo za stavu 3:3 do prodloužení a následných nájezdů. V nich český gólman Arizony zastavil Timo Meiera a střelce Bratta, domácí Schmid naopak inkasoval z hole Bjugstada a Schmaltze a bylo hotovo. Útočníci Ondřej Palát (14:17, -1, 1 střela) a Tomáš Nosek (11:59, +/-: 0) tak odcházeli do kabin zklamaní.

Konfrontace tradičních rivalů NHL mezi Washingtonem a Pittsburghem vyšla jednoznačně pro hostující Penguins. Výhru 4:0 dirigovali kapitán Sidney Crosby (2+0) a Jevgenij Malkin (1+3). Krajan posledně jmenovaného v dresu Capitals Alex Ovečkin vyslal na bránu Tristana Jarryho čtyři střely, úspěšný ovšem nebyl.

Výsledky

Washington Capitals Washington Capitals : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Góly:

24:07 Malkin (Rakell, E. Karlsson)

25:51 Crosby (Guentzel, Malkin)

31:46 Crosby (Malkin, Guentzel)

56:57 R. Smith (Malkin) Sestavy:

C. Lindgren (Stevenson) – Sandin, Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, L. Johansen, Jensen – Ovečkin (C), Bäckström (A), Oshie – McMichael, Kuzněcov, Wilson – Milano, D. Strome, Phillips – Malenstyn, Dowd, Mantha.

Jarry (Nedeljkovic) – Graves, Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, P. Joseph, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – R. Smith, Malkin (A), Rakell – D. O'Connor, Eller, Harkins – Nieto, Acciari, Carter. Rozhodčí: Rehman, Dunning – O'Quinn, McNamara. Počet diváků: 18 573