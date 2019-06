Má Chára zlomenou čelist? Boston zdravotní stav kapitána nekomentuje

Chára odstoupil ze čtvrtého finále ve druhé třetině se zakrvavenými ústy poté, co se mu střela Braydena Schenna odrazila od hokejky do obličeje. Po ošetření se dvaačtyřicetiletý dvoumetrový bek ve třetí třetině objevil znovu na střídačce, ale do hry už nezasáhl.

Podle spekulací zámořských médií má Chára zlomenou čelist. Klub pouze oznámil, že jeho start v pátém utkání proti St. Louis je nejistý. „Nic nového,“ sdělil kouč Bruce Cassidy po úterním tréninku a odkázal na výsledky vyšetření, které Cháru čekají.

Boston v pondělí prohrál 2:4. Finálová série bude pokračovat v noci na pátek na ledě Bruins od 2:00 SELČ.