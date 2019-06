O'Reilly vystřílel St. Louis vyrovnání finálové série proti Bostonu

Stejně jako v utkání číslo tři předvedli aktivnější vstup do zápasu domácí hokejisté St. Louis a na rozdíl od předchozího duelu před svým publikem ve vyprodané aréně Enterprise Center úvodní tlak dokázali proměnit i v otevírací branku.

Už po 43 vteřinách hry se o ni asistencí zasloužil jeden z pouhých dvou Američanů v sestavě Blues Zach Sanford, jenž po předchozím debaklu 2:7 zůstal v sestavě. Tu naopak opustil forvard Robby Fabbri a po jednozápasové suspendaci se vrátil centr čtvrté řady Oscar Sundqvist. V obraně kouč Craig Berube nasadil uzdraveného Vince Dunna na úkor tvrďáka Roberta Bortuzza a právě Dunn si společně se zmiňovaným Sanfordem připsali asistenci u úvodní trefy. Tu zaznamenal Ryan O’Reilly, jenž si u pravé tyče Tuukky Raska našel vyražený puk a po rychlém obkroužení brány jej zasunul do sítě.

Skvěle napadajícím Blues rychlý gól dodal vítr do plachet. Hrálo se tvrdě ale bez vyloučení. Když se Boston vyprostil z nátlaku, domácí vždy podržel Jordan Binnington. Ten se po pěti inkasovaných gólech z předchozího klání opět vrátil do brány. Slabší chvilku si ale vybral ve 14. minutě, kdy neudržel nahození Zdeno Cháry od levého mantinelu a v pravý čas na pravém místě byl před bránou číhající Charlie Coyle - 1:1.



Po podobné akci šli ovšem v 16. minutě aktivnější Blues zpátky do vedení. Zakončení obránce Alexe Pietrangela dokázal Rask jen vykopnout a pohotovou dorážkou se prezentoval Vladimir Tarasenko - 2:1. V úvodu prostřední hrací části byl při blokování střely zasažen pukem v obličeji Chára a s krvavým zraněním zamířil do kabin.

Vylučovat rozhodčí začali až od 26. minuty, kdy se jako první provinil bostonský Coyle. Stejně jako při následném přestupku domácího beka Coltona Parayka se však stav neměnil, přestože Bruins jsou v daných situacích velmi nebezpeční. V zápase číslo tři využili všechny čtyři nabídnuté početní převahy. Tentokrát měl ale největší šanci paradoxně domácí O’Reilly, po jehož dorážce vlastní střely z 29. minuty se puk proklouzal brankovištěm za překonaným Raskem jen těsně vedle tyče.

Obránce Connor Clifton byl v 34. minutě druhým vyloučeným hráčem hostů, kteří ovšem rovněž ukázali, že umí zaútočit i v oslabení. Po neproměněné velké šanci O’Reillyho ze stejné situace tentokrát udeřil bek Brandon Carlo a rázem se za stavu 2:2 začínalo od znova. Běžela 35. minuta, když Patrice Bergeron pálil z levého kruhu. Americký bek se dostal k dorážce z opačné strany a přemísťující se Binnington byl u své levé tyče pozdě. Carlo byl ze základní sestavy Bostonu posledním hráčem s nulou na kontě branek v play off, což již tedy po čtvrtém finále neplatí.

Ve třetí třetině se do obrany Bostonu s celoobličejovým krytem vrátil Chára. Oba tábory znova dostaly možnost přesilové hry, smírné skóre 2:2 ale odolávalo. Rozhodující akce utkání se nakonec zrodila v 51. minutě. Nešlo o žádnou hokejovou krásu, stejně jako v předchozích případech se radoval dorážející hráč. Druhou asistenci večera si zapsal bek Pietrangelo a hrdinou se stal centr Ryan O’Reilly.

Boston se nedokázal dostat do souvislejšího tlaku. Blues i v závěru silovou hrou diktovali tempo a po odvolání Raska v 59. minutě zpečetil výsledek do prázdné klece Brayden Schenn. Čeští Davidové, Krejčí (16:03, +/-: 0) a Pastrňák (17:10, -1, 4 střely), se prosadit nedokázali a série se vrací do bostonské TD Garden za smírného stavu 2:2 na zápasy.

Výsledek: