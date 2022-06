Palát gólem vracel Tampu do hry, v prodloužení ale rozhodlo Colorado

Do brány Colorada se pro finále vrátila uzdravená jednička Darcy Kuemper. Na českého gólmana Pavla Francouze, který za svého parťáka zaskakoval v sériích proti Nashvillu a Edmontonu a celkově při šesti startech vždy slavil vítězství, tak zbyla opět jen role náhradníka.

To v dresu hostující Tampy nechyběli obránce Jan Rutta (13:49, +1, 1 střela) s útočníkem Ondřejem Palátem (13:24, 1+0, -1, 3 střely). Lightning hrající své třetí finále Stanley Cupu za sebou tak bojují o napodobení historických dominancí Toronta a Montrealu (kanadské kluby stříbrnou trofej vyhrály třikrát za sebou dokonce ve dvou případech) a naposledy slavné dynastie New York Islanders (triumfy z let 1980, 1981 a 1982).

Vstup do otevíracího duelu finálové série play off NHL 2022 v bouřlivé atmosféře vyprodané Ball Arény vyšel skvěle domácím Avalanche. Do vedení šli v 8. minutě, když po střele Mikko Rantanena dorážel na brankové čáře za již překonaného Andreje Vasilevského kapitán Gabriel Landeskog. V 10. minutě se navíc po účinném napadání v útočném pásmu dostal do zakončení z prostoru mezi kruhy Valerij Ničuškin a bylo to 2:0.

Domácího brankáře Kuempera však ve 13. minutě připravil o čisté konto Nicholas Paul. U snížení Tampy asistoval i navrátilec z marodky Brayden Point, jenž vynechal předchozích deset zápasů play off. V závěru třetiny se ale hosté dvakrát provinili proti pravidlům a dvojnásobnou početní převahu Colorado proměnilo v pojistku na 3:1. Tečí se prosadil forvard Artturi Lehkonen, pálil opět aktivní Rantanen.

Druhá hrací část zatlačila domácí fanoušky zpátky do sedadel. V 33. minutě totiž předvedli perfektní souhru přihrávající Nikita Kučerov a zakončující Ondřej Palát. Krátce na to pak završil návrat do hry v podání Lightning od modré zakončující Michail Sergačjov. Za stavu 3:3 se tak rázem začínalo od znova a kamery si začaly více všímat na střídačce sedícího Francouze. Kuemper však v bráně zůstal a daného rozhodnutí trenérský štáb Avalanche nemusel litovat. Ve zbylé části duelu totiž jednička týmu již neinkasovala (celkově kryl Kuemper 20 z 23 střel).

Ve větším zápřahu byl naopak hostující Vasilevskij (kryl 34 z 38 střel). Horké chvilky prožíval hlavně při smolném vyloučení Pata Maroona za zdržování hry z 59. minuty. Přesilovku přenesenou i do prodloužení ale Colorado využít nedokázalo. Radost v Ball Aréně ale přesto vypukla. Běžela druhá minuta nastavení, když se po zblokované střele ze druhé vlny útočné akce dostal do zakončení Andre Burakovsky - 4:3. Avalanche tak začali slavit a ujali se vedení ve finálové sérii, utkání číslo dvě je na programu v noci ze soboty na neděli.

Výsledek NHL

Finále Stanley Cupu - 1. zápas: