Rittichův těžký život. Ještě jednou do výstroje a play off na tribuně?

Kdyby končil sezonu v Calgary, už by byl nejspíš brankář David Rittich někde nad oceánem a spěchal by za národním týmem do Prahy. Jenže on přestoupil do Toronta s cílem zabojovat o Stanley Cup. Jihlavský odchovanec si však nejspíš odsedí na střídačce poslední zápas základní části, která se v severní divizi NHL ještě dohrává a potom uvolní rivalům místo na play off.