Dárky pro Ritticha: výročí a smlouva. Snad ten papír bude dobrý jako manželství

Ve městě country a amerického fotbalu bude mít společně s finským kolegou Juuse Sarosem velmi těžkou úlohu - navázat na opěvovaného Pekku Rinneho, jenž se s největší scénou letos rozloučil. Nový parťák mu jistě poví, jak složité bylo chytat v jeho stínu.

U Predators však najde i tak těžkou konkurenci právě v jeho finském krajanovi Sarosovi. Statistiky maličkého gólmana se vyšplhaly na hranici extratřídy - 21 vítězství, úspěšnost 92,7 % a průměr obdržených gólů 2,28 na utkání.



Rittich začíná v NHL zase od nuly a s čistým štítem. V Calgary si pro své skvělé zákroky vysloužil přezdívku Big Save Dave. V Torontu mu nedali příležitost. Ale do Nashvillu se jde rvát o prostor v brankovišti, olympiádu i další velký kontrakt.

Dostal jste spoustu příjemných zpráv uprostřed oslavy výročí, viďte?

Rozhodně jo, ale výročí bylo bez přípitku, protože jsem musel o půl sedmé ráno vstávat na trénink. Po večeři jsme přišli domů a v tu chvíli jsem se o novém angažmá dozvěděl. Ulevilo se mi, že je to za námi a nebudu se stresovat ohledně domlouvání smlouvy.

Byl jste nervózní?

Ani ne. Výročí jsme si moc užili a nová smlouva v NHL byla jen třešničkou na dortu krásného dne. Před třemi lety jsem podepsal jeden papír, čehož nelituju, vážím si toho a moc si to užívám. Já doufám, že i tenhle papír - smlouva - bude taky tak dobrý.



Na nové smlouvě jste se v NHL dohodl poměrně rychle. S kolika týmy jste před otevřením trhu s volnými hráči mluvil?

Ozvalo se několik týmů, které měly zájem. Jenže my jsme si šli za jasným cílem najít klub, kde se otevírá šance odchytat co nejvíc utkání. S mými agenty jsme měli domluvenou strategii, při níž jsme vůbec nekoukali na peníze. Důležitá je ta šance. Pak přišla nabídka Nashvillu, která korespondovala s naším očekáváním. Celé to bylo rychlé a je to dost čerstvé.

Bylo to těžké rozhodování?

Probírali jsme všechny možné situace, které by mohly nastat. Nashville nám vyšel tak, že je tu skutečně velká příležitost a třeba i šance přechytat Sarose. Situace mezi brankáři tam bude vyrovnaná. Komu se bude víc dařit, ten bude prostě chytat. S tím musíte počítat v každém týmu.



Agent Robert Spálenka o vyjednávání: „David si sám vyhodnotil, že minulá sezona z několika různých příčin jednoduše nebyla povedená. Jeho přáním tak bylo takové angažmá, ve kterém by dostal šanci pravidelně chytat a mohl si vydobýt zpět respekt, který ho provázel v první části angažmá v Calgary.

Neřešil peníze ani destinaci, jen hokej. Nashville je z tohoto úhlu pohledu ideální volbou. Kvalitní tým, který bojuje pravidelně o play off. K tomu výborný brankářský tým, ve kterém má ale David šanci se prosadit a odchytat slušnou porci zápasů. Chce jednoduše dokázat, že může být jedničkou v týmu NHL.“

Manažer David Poile přiznal, že tým potřebuje vzpruhu. Potkáte se tam nejspíš s řadou nových hráčů. Jak se vám Nashville jeví?

Jsou tam talentovaní kluci, skvělá obrana a budu chytat za výborným systémem, který už mužstvu několik let funguje. Tým má sílu v útoku i obraně. Moc se na novou zkušenost těším.

Stihli jste si s manažerem promluvit o očekáváních i vaší pozici?

Přijde to až dneska. Podepsalo se to poměrně pozdě večer a já jsem se chtěl jít vyspat před čtvrtečním tréninkem.

Saros pro vás bude konkurence těžkého kalibru. Ale v zámoří se mluví o tom, že oba máte být mezičlánkem mezi odchodem Pekky Rinneho a nástupem talentovaného Rusa Askarova. Cítíte to také?

Na to nedokážu nic moc říct. Vím, že ho Nashville draftoval, ale já mám smlouvu jenom na rok a uvidíme, co bude. Tady bude těžké navazovat na práci Rinneho. Pekka je vnímaný jako legenda a bude obtížné ho nahradit. Dokázal v klubu spoustu věcí a to se málokomu povede. Jen můžu dát klobouk dolů a pogratulovat mu k velké kariéře.



Počítáte s tím, že vás i Sarose s ním budou lidé hodně srovnávat?

Když přijdete do týmu, kde byl někdo tak dobrý, lidé na vás koukají. Takže budou sledovat, jak chytáte a jak vám to jde.

Vstřebal jste zklamání z podivné sezony v Calgary i nevydařeného přestupu do Toronta, kde vám moc příležitostí nedali?

Vím, že minulý rok nebyl dobrý. Bylo tam pár věcí v osobním i hokejovém životě. Snažím se je hodit za hlavu, soustředit se na další ročník, aby se co nejvíc povedl, a pak se děj vůle boží. Koukám se dopředu. Sezonu v Nashvillu si chci hlavně užít.



Vůbec poprvé měníte Kanadu za Ameriku. Bude to velký rozdíl ve vnímání hokeje?

Zrovna Nashville má jedny z nejlepších fanoušků v NHL, velký rozdíl to nebude. Navíc jsem slyšel, že Nashville je úžasné město s velmi přátelskými lidmi. Ale soudit můžu, až se tam objevím.

Předpokládám, že bude sedět k vaší otevřené nátuře, že?

Je fakt, že se budu cítit rozhodně lépe v přátelské organizaci. Ve městě, kde se dá jít ven, než někde, kde se koukají a šeptají si o vás za rohem. Jedu se tam především věnovat hokeji a cílům, které si chci splnit. Ale určitě bude fajn, že tam najdeme spoustu zajímavých věcí mimo stadion.

Je to doma! Brankář David Rittich slaví vítězství svého Calgary.

Kam se chcete podívat?

Ještě jsem neviděl americký fotbal, proto mě NFL a místní Tennessee Titans moc lákají. Musíme se s manželkou podívat, jaké jsou tam covidové podmínky. Ale každopádně tu budu fakt hodně kvůli hokeji. Nejsem typ člověka, který by vzal golfové hole a šel na pět hodin na hřiště. A nejedu tam ani kvůli kytaře a country. Budu se tam věnovat hlavně pejskovi a manželce.



Kondiční kouč Jan Dršata mluvil o tom, že vás v létě nešetří. Bude letní příprava ještě tvrdší než ty předešlé?

Vloni jsme měli specifické podmínky, protože jsme dlouho nevěděli, kdy se začne, a najednou se muselo za deset dní odlétat. Letos jsme se vrátili k osvědčenému systému. Je dost tvrdý, Honza mi nic neodpustí, ale já jsem spokojený. V lednu si určitě vzpomenu na to, že mi těžká dřina byla ve spoustě ohledů prospěšná.



Při vaší soutěživosti vám trénink zpestřuje i hrami. Je to letos stejné?

Teď do mě potřebujeme napumpovat kondici a sílu. Hry přijdou třeba ve chvíli, kdy budeme pracovat na výbušnosti. Ale jo, zajdeme na tenis i beachvolejbal, běhání v písku tam taky pořád máme. Párkrát už jsem byl i na ledě, ale od srpna začnu pravidelně, abych se co nejlépe připravil na sezonu.



Ale také z vás dělá slušného kulturistu, co uzvedne 200 kilo v dřepu. Půjdete ještě dál?

(úsměv) Neřekl bych, že jsem úplný kulturista. V některých cvičeních jsme se váhami dost posunuli od minulých sezon a cítím se díky tomu lépe. Ale není cílem zvedat ještě těžší závaží. Třeba se to ještě posune, ale důležité je, aby se výkonnost nezhoršovala.

V sezoně vás čeká zase 82 zápasů, situace se v zámoří navíc zklidňuje. Jste rád, že se všechno kolem začíná vracet do starých pořádků a víte, jak se můžete zařídit?

Na sto procent. Bude to trochu jiné kvůli olympijské pauze. Ale hlavně konečně zažiju hokej s fanoušky. Celou sezonu v Kanadě jsem je neviděl a teď se vážně dost těším, až bude v Nashvillu plný barák a budou nás podporovat.

V Nashvillu budete bojovat o pozici, ale jak velkou motivací je olympiáda, pokud vás NHL pustí?

Upřímně, olympiáda by měla být motivací pro každého. Neberu to tak, že zrovna letos jsou olympijské hry a musel bych chytat jako bůh, ale chci postupovat v kariéře, zlepšovat se a neřešit po každé sezoně, jestli budu mít v NHL smlouvu. Když bude šance dostat se s národním týmem na olympiádu, budu strašně rád.