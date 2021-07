Ozvěny trhu: čistka ve Vancouveru, Seattle měl kliku a Tampa začala šetřit

Šéf Kraken, generální manažer Ron Francis, přitom po skromnějším výběru na rozšiřovacím draftu slíbil maximální možnou míru soutěživosti a obchodů, jakmile budou k mání posily bez závazků v jiných klubech.

Ron Francis byl jmenován generálním manažerem nováčka NHL ze Seattlu.

Leckoho překvapí, že v jeho spárech uvízli jen tři hráči navzdory tomu, že všude kolem něj přestupovali výborní hokejisté. Podepsal útočníky Alexandera Wennberga a Jadena Schwartze.



Francis se rozhodl nerozhazovat nesmyslně miliony dolarů kolem sebe, jen aby uspokojil fanoušky. Ale jednu překvapivou výjimku udělal. Byť rezignoval na lovení většího počtu hráčů, během dne nadchl nečekaným mistrovským tahem. Brankáře Philippa Grubauera přesvědčil k šestileté spolupráci, za což mu nabídl 35,4 milionů dolarů. Vyhnal tak ze Seattlu Víta Vaněčka a poslal ho zpátky do Washingtonu. Český gólman nestrávil u Kraken víc než týden.

„Myslím, že každý GM vám řekne, že pokud máte brankáře, který má takové zkušenosti, v noci se vám bude mnohem lépe spát,“ řekl pro Seattle Times Francis. A nebál se přiznat ani to, že celý obchod byl vlastně jedna velká náhoda.

„Původně jsme si mysleli, že seženeme někoho jako je on,“ tvrdil. Avalanche podepsali Landeskoga a Seattle čekal, že Grubauer bude chtít také zůstat. „On se tak nerozhodl, tak jsme se rychle pustili do debat. Měli jsme velké štěstí, že jsme ho mohli podepsat,“ popisoval.

Spousta hráčů dovnitř, spousta ven

Noví hráči ve Vancouveru Útočníci

Justin Bailey

Justin Dowling

Sheldon Dries

Phillip Di Giuseppe

Nic Petan

Danila Klimovič

Brandon Sutter Obránci

Tucker Poolman

Luke Schenn

Brand Hunt

Travis Hamonic

Devante Stephens Brankáři

Jaroslav Halák

Zcela opačný přístup než Francis zvolil manažer Vancouveru Jim Benning. Udělal čistku v neúspěšném mužstvu z loňska, které získalo pouhých 50 bodů a obětoval třeba i vítěze Stanley Cupu, brankáře Bradena Holtbyho. Obratem „nakoupil“ rovnou 15 nových hráčů!

„Někteří vyměnění kluci začali být veteráni. Jen nečekejte, že teď budeme hrát jinak. Chtěl jsem jen kouči Greenovi dopřát víc flexibility,“ nechal se slyšet.



Vyčnívají hlavně podpisy zadáků Tuckera Poolmana (dříve Winnipeg) na 4 roky za 10 milionů, Lukea Schenna a Travise Hamonica, jenž válel v New York Islanders. Do branky si pořídil zkušeného Jaroslava Haláka, který bude mentorovat mladého Demka. Novou krev v útoku představuje nadaný Bělorus Danila Klimovič.



Benning si může gratulovat, protože ještě před otevřením trhu bravurně posílil zadní řady o kreativní zadáky Olivera Ekmana-Larssona a Natea Schmidtha. „Potřebovali jsme zrychlit a omladit. Vzadu chceme mít vyšší a silnější hráče. Myslím, že cíl jsme splnili,“ řekl lakonicky pro The Star.



Šampioni zlevňují

A jak se zachovali poslední mistři z Tampy, kteří byli po zisku poháru překřtěni fanoušky soupeřů na podvodníky kvůli skvělým tahům s využíváním listiny dlouhodobě zraněných i přeplňování platového stropu?



Nejzásadnější odchody z Tampy Tyler Johnson (Ú, Chicago)

Barclay Goodrow (Ú, NY Rangers)

Blake Coleman (Ú, Calgary)

Yanni Gourde (Ú, Seattle)

David Savard (O, Montreal)

Luke Schenn (O, Vancouver)

Po zisku dvou Stanley Cupů výrazně šetří. Byť manažer BriseBois dostatečně ukázal schopnosti při kouzlení s penězi i pravidly, uvědomoval si, že vítězný kádr neudrží.

„Nebudeme stejný tým, ale pořád disponujeme skvělými prvními šesti útočníky, to samé platí v obraně. A také nezapomínejte, že tu máme Vasilevského, nejlepšího gólmana na světě,” nahlíží na situaci optimisticky BriseBois.



Svůj kumšt tentokrát ukázal z jiné stránky. Mezi známějšími jmény přivítal navrátilce do obrany Andreje Šustra se Zachem Bogosianem. Koupil si nového náhradního gólmana Briana Elliotta a zlanařil bojovníka Pierre-Éduarda Bellemarea. Co je na tom nejlepší? Nikdo nestál víc než milion dolarů. Jedinou výjimku učinil v případě strůjce úspěchů Braydena Pointa, jemuž Tampa za 8 let vyplatí 76 milionů dolarů.

„Měli jsme bohatství, které nebylo udržitelné. S tak hlubokou soupiskou do útoku i obrany to nemohlo dlouho fungovat ve světě plochých platových stropů. Proto jsme chtěli využít příležitost a získat pohár,“ řekl otevřeně.

A tak šampioni začínají svůj příběh od nuly stejně jako Canucks a nováček ze Seattlu.