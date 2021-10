Nováčkovské nadšení: nový klub Seattle Kraken by mohl oživit ligu, kterou zle potrápil koronavirus. | foto: Reuters

Byla to teskná podívaná, když se zápasy National Hockey League konaly v prázdných arénách. Jako by se hrály v márnicích. Jako by se největší mistři svého řemesla museli skrývat kdesi v ilegalitě. Vytrácelo se vzrušení a napětí. Mnohé borce užíralo přežívání v proticovidových bublinách, z nichž nesměli vyběhnout ani přes ulici na kafe.