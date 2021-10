Místo jisté nemají. Kempný už je na farmě, míří tam i Šustr z Tampy

Kempného poslali Capitals na farmu, aby se rozehrál a dostal do bývalé formy, která pomohla klubu v roce 2018 ke Stanley Cupu. 31letý bek se loni v říjnu podrobil operaci Achillovy šlachy.

Bylo to už druhé vážné zranění v krátkém období. V březnu 2019 si nešťastně při pádu přisedl nohu a operace stehenního svalu ho připravila o play off.

Po půlroční rekonvalescenci se do NHL vrátil a v ročníku 2019/20 odehrál 63 zápasů a zaznamenal 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. V přípravě na minulý ročník v Česku se ale zranil znovu.



„Má za sebou mnoho úspěchů, ale byl kvůli zranění hodně dlouhou dobu mimo hru. Cítíme, že je důležité, aby se dostal do zápasového rytmu, zpět na úroveň. Aby byl opravdu znovu efektivním hráčem NHL. Teď se mezi šest obránců nedostal, nehrál by a to by pro něj dobré nebylo,“ vyjádřil se trenér Washingtonu Peter Laviolette.

Michal Kempný v dresu Washingtonu

Kempného čeká poslední rok čtyřleté smlouvy za 10 milionů dolarů, plnou výplatu bude brát i v AHL. V přípravě sehrál čtyři zápasy, připsal si jednu asistenci a měl dva záporné body v bilanci plus/minus.

Andrej Šustr se za moře vrátil po dvou sezonách v Kontinentální lize, kde nastupoval za Kunlun Red Star. S aktuálním šampionem NHL Tampou podepsal roční dvoucestnou smlouvu na 750 tisíc dolarů.

Za Lightning už v minulosti hrál, poprvé za ně nastoupil v sezoně 2012/13 a pokračoval v tom dalších pět let. Později na pár zápasů oblékl i dres Anaheim Ducks.

Pro iDNES.cz minulý týden uvedl, že si na NHL věří: „Hrát ji určitě můžu. A budu. Je klidně možné, že se tam dostanu až po Vánocích, vím, že nikdy to není jednoduché a musíte tomu hodně obětovat. I kdybych ale neuspěl a NHL si nezahrál, s čistým svědomím si řeknu, že jsem se o to pokusil a můžu dělat další kroky v kariéře.“

Šustr dosud v NHL odehrál v průběhu sedmi sezon 324 zápasů, ve kterých vstřelil deset branek a přidal 53 asistencí. Další dva góly a tři asistence zaznamenal ve 46 utkáních play off.

Tampa ho začátkem týdne umístila na listinu volných hráčů s úmyslem poslat ho na farmu. Pokud o něj ale v pondělí projeví zájem jiný klub, Šustr se může stěhovat.