Temno ve slunném státě. Palát o situaci v Tampě i restartu NHL

„Ulice byly plné policajtů, ale pořád to bylo klidnější. V New Yorku, Minneapolis, Dallasu nebo Denveru to bylo asi horší,“ říká Ondřej Palát.

Zatímco většina hokejových krajanů se po přerušení NHL vydala domů, devětadvacetiletý útočník přečkal nesnadné období v Tampě. A zatímco na oběd chystal lososa s rýží, vyprávěl pro MF DNES o prazvláštních prázdninách i restartu NHL, kde mohou Lightning směle pokukovat po Stanley Cupu.

Jak se v Tampě nyní žije?

V době koronaviru byste žádný velký rozdíl nepoznal. Sice se zavřely parky a do obchodu se hodně nosily roušky, ale jinak lidé normálně běhali po ulicích, jezdili na kole, venkovní aktivity se neomezovaly. Zavřely se taky restaurace, ale fungovalo Uber Eats a různé donášky, takže ani to nevadilo. Jen poslední týden jsou tady demonstrace, v pondělí a v úterý byla večerka v 19.30, po které se nesmělo vycházet.

Nepříjemnost?

Ani ne. Dcerka chodí v podobnou dobu spát, předtím ji okoupeme. Jak ulehne, s manželkou si uděláme pohodu, sedíme na zahradě nebo koukneme na telku.

Co běží ve zprávách?

Koronavirus na Floridě nakonec nebyl nejhorší, navíc se situace zlepšuje. Takže se tam řeší demonstrace.

Vše spustila smrt George Floyda při brutálním policejním zásahu.

Bylo hrozné, co se stalo. Nemělo by se to stávat. Rasismus mi vadí, ale jsem proti tomu, aby se demonstrovalo tak, že se vybíjejí výlohy, zapalují obchody a rabuje se.

Podle zpráv to ani v Tampě není úplně poklidný manifest. Nebojíte se, že se situace může zvrhnout

Stejně jako pár kluků z týmu bydlíme na ostrově asi pět minut od centra. Strach máme, není to úplně nejpříjemnější, ale může být i hůř.

Na Floridě jste se ukryl i před virem. Nechtěl jste letět domů?

Před dvěma měsíci tu bylo krásně, nikomu se odtud nechtělo. Možná se to teď trochu změní, protože tu začíná být horko. S manželkou jsme ale spokojení. Užíváme si malou, se kterou se nám nechtělo moc cestovat. Máme taky většího psa, za normálních okolností bychom z Tampy do Prahy letěli s jedním přestupem a teď lety stále nejsou úplně dobré. Kdyby se ale sezona nerozjela, letěli bychom hned domů.

To se nejspíš nestane.

Po Česku se nám stýská, ale už se nám to teď nevyplatí. Je možné, že manželka s dcerou přece jen odletí domů. Když budeme během play off zavření v hotelu v jiném městě, může to trvat týden, dva týdny, ale taky měsíc a půl.

Je zvláštní, že se play off odehraje jen na dvou stadionech, že?

Ano, nikdo to nezažil. Teď se třeba řeší, jestli tam budeme moct být s rodinou. Objevují se návrhy, že třeba po nějakém vítězném kole byste se mohli ukázat doma. NHL se to snaží nějak slepit dohromady, ale je jasné, že všichni spokojení nebudou. Taky formát play off připomíná spíš velký letní turnaj.

Jak se vám zamlouvá?

I když bude divné hrát bez diváků, upřímně se těším! Asi je to jedno z nejlepších řešení.

Vážně? Tampa s Carolinou byly kluby, které s play off pro 24 týmů nesouhlasily.

To je pravda. Vychází to, že budeme čekat na vítěze předkola, kde se už bude hrát play off hokej. Soupeř bude rozehraný a v tempu. To by mohl být problém, ale zase nechci, aby to už teď vyznívalo jako výmluva.

Co si hráči Tampy představovali?

Šlo nám hlavně o to, proč týmy, které neměly dost bodů, najednou budou hrát o play off. Mohlo se odehrát třeba šest zápasů, aby se dotvořila základní šestnáctka a hrálo by se běžné play off na čtyři vítězství. Ale když nás ostatní přehlasovali, problém s tím nemáme.

Ono taky ani nelze vyhovět všem.

No jasně! Jsem vlastně rád, že aspoň už víme malinko víc.

Zároveň jste nechtěli zabalit ročník, v němž můžete uspět, že?

Přesně tak. Sice nám nevyšel začátek sezony, ale potom jsme šlapali a byla by škoda, kdyby se všechno zrušilo. S tímhle týmem je fakt šance udělat dobrý výsledek.

Není potíž, že v Tampě ani jinde v USA stále nemůžete na led?

To je velký problém. Pořád trénujeme individuálně, občas se s některými kluky potkám u jednoho kamaráda, který si doma zařídil posilovnu. Věřím, že v příštím týdnu se rozjede druhá fáze návratu NHL. Čekáme na schválení, že budeme moct využít halu a jít na led. Pořád ale budeme dodržovat různá pravidla. Trénink maximálně v šesti a dvakrát týdně testy na koronavirus.

V Evropě se už trénuje na ledě. Nebude Tampa v nevýhodě?

Třeba v Česku to úplně dlouho povolené není, ale nějaký náskok kluci určitě mají. Jestli i my dostaneme prostor trénovat dva měsíce na ledě a bude se hrát někdy od konce července, výhoda se smaže.

Mezitím vaši kolegové natočili vtipný klip, jak se na vodních skútrech vracejí do města. Proč vy chybíte?

Vymyslel to Alex Killorn, který točil videa na molu. Předtím mi i psal, jenže ten den jsem byl na pláži, takže si našel jiné herce. (usměje se) Ale to video je fakt super!

Značí to, že se NHL blíží?

Pořád je to zvláštní, stále neznáme konkrétní termíny. Doufali jsme, že aspoň v polovině května by se mohlo vědět víc. Známe jen formát play off, ale víc by nám pomohlo nějaké datum, ať můžeme začít s pořádnou přípravou.