Palát zazářil a udivil trenéra Tampy: Ať už dělal v létě cokoliv, posun je znát

„Co vám na to mám říct. Snažím se jít dál s pokorou, hlavně jsem rád, že šlape tým,“ vysekl skromně očekávanou odpověď. Zámořští novináři Ondřeji Palátovi hned předhazovali, že ve vydařeném střetnutí zaznamenal 200. asistenci a 300. bod v NHL, když gólem a dvěma přihrávkami přispěl k triumfu 5:2.

Poprvé asistoval u úvodní trefy Kučerova, kterému navíc pomohl clonou před gólmanem a tak se už po 13 vteřinách hnulo skóre. Sabres ovšem zkraje druhého dějství vývoj otočili, takže byl znovu potřeba příspěvek 28letého českého forvarda. Tentokrát v přesilovce nabil Sergačjovovi, který prudkou ranou vyrovnal.

Nejvýraznější Palátův moment přišel při zmíněném oslabení ve třetí části, když Tampa bránila těsné vedení 3:2. Místo toho, aby Buffalo v početní výhodě vyrovnalo, dovolilo soupeři zasadit hned dvě gólové rány, které definitivně stvrdily osud zápasu.

Dva góly Tampy v oslabení včetně druhé trefy Ondřeje Paláta:

„To se tak občas prostě stane. Ale určitě nás to nakoplo, zápas jsme si díky tomu pohlídali,“ připustil Palát, autor druhé trefy v oslabení na 5:2. Skóroval z přečíslení 2 na 1 s Josephem, který předložil parťákovi exkluzivní přihrávku. „Na mně už bylo jenom trefit prázdnou branku,“ zůstával při zemi Palát.



O to více ho ale vychválil trenér týmu Jon Cooper, který si všiml Palátovy proměny oproti uplynulému ročníku. „Daří se mu díky jeho skvělému bruslení. Nevím, co prováděl v létě, ale je na něm vidět obrovský rozdíl, krok kupředu. Má odvahu, fyzicky je na tom perfektně, to všechno ho ale zdobilo už předtím. Teď to však povytáhl na vyšší level,“ oceňoval Paláta kouč.

Noční dění v NHL Zpravodajství

Cooper byl přitom v poslední době často zmiňovaný jako adept na vyhazov. Jenže Lightning se teď stejně jako Palátovi daří, zvítězili v sedmi z posledních deseti utkání a začínají naplňovat své pravidelně velké ambice.

„Udělali jsme od začátku sezony pokrok, jsme teď sebevědomější. Na naší hře se to projevuje,“ má radost Palát, který v dosavadních 21 zápasech nasbíral 15 bodů (8+7).

Pokud to takhle půjde dál, kdysi opěvovaný kouč získá na střídačce Tampy znovu pevnou pozici. A Palát snad bude přidávat jeden bod za druhým.

Sestřih utkání mezi Tampou a Buffalem: