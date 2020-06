Tréninkové kempy před restartem zámořské NHL začnou 10. července

Tréninkové kempy pro 24 týmů, které budou po koronavirové pauze pokračovat v sezoně NHL, se otevřou 10. července. Na takzvané třetí fázi návratu k hokeji se dohodlo vedení soutěže s hráčskou asociací NHLPA. Měsíc času by měl být dostatečný na to, aby se stačili do USA a Kanady vrátit zahraniční hráči, kterých je v lize 17 procent.