Vegas šlape dál, St. Louis hledá formu. Bude pokračovat vzpoura outsiderů?

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům v sériích 1. kola play off Západní konference:

Vegas (1) - Chicago (8)

Češi: Tomáš Nosek - David Kämpf, Dominik Kubalík

Před dvěma lety se tehdejší nováček z Las Vegas probil fantasticky až do finále a letos patří znovu mezi favority Západu. Na rozdíl od jiných celků, které se umístily nahoře před přerušením sezony, potvrdili Golden Knights svou formu i ve skupině o umístění, kde ovládli všechna tři klání.

Hlavní zbraň Vegas? Jednoznačně vyrovnané brankářské duo. Zkušený Marc-André Fleury je trojnásobným vítězem Stanley Cupu (2009, 2016, 2017), Robin Lehner, který přestoupil do týmu v únoru, zase vychytal dvě výhry během srpnového play off. Golden Knights rovněž vyhlížejí návrat uzdraveného útočníka Maxe Paciorettyho, jenž by měl do série s Chicagem zasáhnout.

Blackhawks postoupili do kvalifikačního kola play off z poslední možné pozice, přesto dokázali přehrát favorizovaný Edmonton ve čtyřech zápasech. Českého fanouška obzvlášť potěšil první duel série, v němž útočník Dominik Kubalík potvrdil svou fazónu pěti body (2+3).

Produktivní byli také zkušení lídři Jonathan Toews a Patrick Kane. Záležet bude na formě brankáře Coreyho Crawforda, který se po návratu z karantény každým zápasem zlepšoval.

Zápasová bilance ze základní části: 2:1

Tip redakce iDNES.cz: Vegas v šesti zápasech.

Colorado (2) - Arizona (7)

Češi: Pavel Francouz - bez zastoupení

Také Colorado potvrdilo slibnou formu ze základní v části, o první pozici v kvalifikační skupině ji připravila porážka v prodloužení právě s Vegas. Respekt budí zejména ofenziva Avalanche v čele s tahounem Nathanem MacKinnonem, spoustu bodů sbírá také favorit na nováčka roku, obránce Cale Makar.

Výtečnou sezonu v brankovišti Colorada prožil český gólman Pavel Francouz, který navíc při svém prvním startu v play off NHL vychytal nulu. Očekává se však, že přednost proti Arizoně dostane zkušenější Philipp Grubauer.

Coyotes jsou ve vyřazovacích bojích poprvé od roku 2012, kdy postoupili až do finále konference. Letos se s nimi tak daleko nepočítá, ovšem tým z pouště už v kvalifikačním kole dokázal překvapit, když vyřadil Nashville 3:1 na zápasy. Arizona spoléhala na útočné opory Taylora Halla, Phila Kessela či Claytona Kellera, nečekaný postup jde ale zejména za výtečným gólmanem Darcym Kuemperem. Dokáže zkrotit i nebezpečný útok Colorada?

Zápasová bilance ze základní části: 1:1

Tip redakce iDNES.cz: Colorado v sedmi zápasech.

Dallas (3) - Calgary (6)

Češi: Radek Faksa - David Rittich

Stars ve skupině o umístění prohráli dva ze tří zápasů se skóre 4:10. Je jasné, že pokud chtějí pomýšlet na postup přes rozjeté Calgary, budou se muset zlepšit. Dallas se nemohl spolehnout na služby brankáře Bena Bishopa, který nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit, scházely také body od hvězd jako Tyler Seguin či Jamie Benn. Pozitivně se naopak ukázal mladý bek Miro Heiskanen, který ve třech zápasech posbíral čtyři přihrávky.

Flames se vyplatila sázka na brankáře Cama Talbota, který se v přípravném kempu utkal o místo jedničky pro play off s Davidem Rittichem. Zatímco český gólman vysedával na střídačce, jeho parťák Talbot v předkole trápil střelce Winnipegu, i za pomoci pevné obrany. V útoku vyčnívali Sam Bennett, Sean Monahan nebo Andrew Mangiapane. Calgary nakonec ovládlo souboj kanadských celků poměrem 3:1 na zápasy a třese se na dalšího soupeře.

Zápasová bilance ze základní části: 1:2

Tip redakce iDNES.cz: Calgary v šesti zápasech.

St. Louis (4) - Vancouver (5)

Češi: oba bez zastoupení

Vítězové Západní konference ze St. Louis se ve skupině o umístění trápili. Blues vydolovali jediný bod až při závěrečné prohře po nájezdech s Dallasem a mnoho fanoušků se začalo ptát, co se to s jedním z původních favoritů stalo. Důvod k panice ale určitě není, „naostro“ se začíná až nyní.

Pokud obhájci Stanley Cupu pustí z hlavy nevýrazné představení ve skupině a zmobilizují své lídry v čele s gólmanem Jordanem Binningtonem, útočníky Ryanem O’Reillym a uzdraveným Vladimirem Tarasenkem, bude mít méně zkušený protivník těžký úkol.

Mladí dravci z Vancouveru vyřadili v předkole Minnesotu (3:1), přičemž se ve velké parádě znovu převedli dvacetiletí hoši Quinn Hughes a Elias Pettersson. Ofenzivně laděný tým může navíc spoléhat na jistého gólmana Jacoba Markströma. Zůstanou-li Canucks u vysoké produktivity, bude postup blízko.

Zápasová bilance ze základní části: 1:2

Tip redakce iDNES.cz: Vancouver v sedmi zápasech.