Tampa v 151. minutě ukončila hokejový maraton, na Boston se nedostalo

Po kvalifikačních sériích a skupině o nasazení, které v srpnu vrátily hokejovou NHL po koronavirové pauze zpátky k životu, se v úterý rozjelo i klasické play off zápasem mezi Tampou a Columbusem. Po loňském překvapivém triumfu Blue Jackets 4:0 na zápasy tentokrát úvod zvládl lépe favorit. Výhru 3:2 však uhrál až v pátém nastavení, které v 151. minutě rozhodl přesnou ranou z vrcholu levého kruhu Brayden Point.

Ve čtvrtém nejdelším zápase bohaté ligové historie tak mohl slavit i jediný český účastník, útočník Ondřej Palát (41:43, +2, 4 střely). Rodák z Frýdku-Místku byl na ledě u vítězné trefy i první branky svých barev, kterou rovněž obstaral Point. Ovšem popořadě.

Columbus šel v utkání do rychlého vedení, když už ve 3. minutě využil přesilovku Pierre-Luc Dubois tečí střely Alexandrea Texiera. Srovnáno bylo v 7. minutě poté, co se rovněž po teči zakončení Nikity Kučerova radoval zmiňovaný Point. Asistenci si připsal i obránce Victor Hedman, jenž po nedávných zdravotních potížích na rozdíl od českého zadáka Jana Rutty nakonec mohl nastoupit.

Lightning měli výraznou střeleckou převahu, přesto šel těsně před druhým odchodem do kabin podruhé do vedení Columbus. Střelou od pravého mantinelu zaskočil Andreje Vasilevského kanonýr Oliver Bjorkstrand. Už po 23 vteřinách hry ve třetí třetině ale srovnal na 2:2 upracovanou trefou Yanni Gourde, po jehož tlaku z brankoviště si puk Joonas Korpisalo sám kopl za čáru. Stav 2:2 pak následně odolal až do pátého prodloužení.

„Uviděl jsem, jak se ke mě vrtěl puk tak jsem ho poslal na bránu. Ani jsem nemířil, prostě jsem to zkusil a naštěstí si našel cestu do rohu brány,“ řekl unavený ale šťastný Point po zápase. Hokejový maraton přepsal hned několik rekordů. I přes konečnou porážku, součtem 85 zákroků proti 88 ranám vytvořil nové ligové maximum brankář Blue Jackets Korpisalo. Vítězný Vasilevskij zastavil 61 z 63 střel. Dohromady tak statistici v duelu napočítali 151 střeleckých pokusů, což je nejvíce ze všech duelů od sezony 1955/56 (od začátku vedení dané statistiky).

Výsledky 1. kola play off NHL:

Dallas Stars Dallas Stars : Calgary Flames Calgary Flames 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) Góly:

30:52 Gurjanov (Heiskanen, Oleksiak)

31:01 Ja. Benn (Lindell) Góly:

10:54 Dubé (Lucic, Backlund)

18:02 Dubé (E. Gustafsson, Forbort)

36:01 R. Andersson (Hanifin) Sestavy:

Chudobin (Bishop) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Johns – Radulov, Hintz, Ja. Benn (C) – Seguin (A), Pavelski, Janmark – Perry, Dickinson, Gurjanov – Comeau, Faksa, Cogliano. Sestavy:

Talbot (Rittich) – Brodie, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Forbort, E. Gustafsson – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – M. Tkachuk (A), Backlund, Mangiapane – Dubé, S. Bennett, Lucic – Rieder, D. Ryan, Jankowski. Rozhodčí: Luxmore, Sutherland – Murray, Sericolo Stav série: 0:1

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 2:1, -:-) Góly:

27:22 Theodore (R. Smith, Martinez)

29:39 W. Carrier (Reaves, N. Roy)

Góly:

30:51 Kämpf (Saad) Sestavy:

Lehner (M.-A. Fleury) – Schmidt (A), McNabb, Theodore, Martinez, Holden, Whitecloud – Mark Stone (A), W. Karlsson, Pacioretty – R. Smith (A), Stastny, Marchessault – Tuch, N. Roy, Stephenson – Reaves, Cousins, W. Carrier. Sestavy:

Crawford (M. Subban) – Boqvist, Keith (A), C. Murphy, de Haan, Koekkoek, Määttä – Saad, J. Toews (C), D. Kubalík – P. Kane (A), Dach, DeBrincat – Caggiula, D. Strome, A. Nylander – Carpenter, Kämpf, Highmore. Rozhodčí: St. Laurent, Meier – Kovachik, Suchánek