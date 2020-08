Dlouhá pauza proměnila NHL, propad zasáhl i silný Boston

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům v sériích 1. kola play off Východní konference:

Philadelphia (1) - Montreal (8)

Češi: Jakub Voráček - bez zastoupení.

Tým českého útočníka Jakuba Voráčka, jehož start v úvodním kole kvůli zdravotním potížím zatím není stoprocentně jistý, projel skupinou o nasazení jako nůž máslem. Ze tří soubojů proti silným soupeřům z Tampy, Washingtonu a Bostonu vždy zvítězil a přesvědčivé bylo i celkové skóre 11:3. Do série úvodního kola proti Montrealu, jenž v základní části platil až za 12. celek konference, tak vstupuje v roli favorita.

Slavný kanadský tým překvapil v kvalifikační sérii proti Pittsburghu, když se na výhře 3:1 na zápasy podíleli hlavně překvapivý střelec dvou vítězných gólů obránce Jeff Petry a gólman Carey Price. Na týmovou soudržnost a formu svého zkušeného gólmana budou Canadiens spoléhat i nadále.

Oporu mezi tyčemi však mají i Flyers v osobě Cartera Harta. Po dlouhé pauze 2.: 2. Tampa Bay - 7. Columbus navíc ukázala velkou sportovní formu druhá formace vedená Kevinem Haysem. S křídly Laughtonem a Konecnym zastínili elitní trio Giroux - Couturier - Voráček a na pozoru se před nimi tak musí mít i Montreal.

Zápasová bilance ze základní části: 2:1

Tip redakce iDNES.cz: Philadelphia v šesti zápasech

Tampa Bay (2) - Columbus (7)

Češi: Ondřej Palát, Jan Rutta - bez zastoupení.

Velkou pozornost budí konfrontace Tampy s Columbusem. Oba celky se totiž ve stejné fázi poměřily už loni. Tampa tehdy coby rekordman základní části šokovala hokejovou veřejnost propadákem 0:4 na zápasy.

Blue Jackets již sice ve svém středu nemají osobnosti jako Artěmij Panarin či Sergej Bobrovskij, přesto svou soudržností a taktikou přísného kouče Johna Tortorelly budí respekt. O všem svědčí i postup z kvalifikační série 3:2 na zápasy nad favorizovaným Torontem, které disponovalo mnohem větším ofenzivním potenciálem.

Šance Columbusu navíc zvyšuje zdravotní stav klíčových postav v sestavě soupeře. Mimo hru zřejmě bude elitní obranné duo Victor Hedman - Jan Rutta a celou skupinu o nasazení vynechal rekonvalescent Steven Stamkos. I přes takto citelné ztráty však Tampa má dále, co nabídnout. Trio Palát - Point - Kučerov ve skupině o nasazení vypadlo skvěle. Blue Jackets by tak mohli pomýšlet na zopakovaní překvapení, jen pokud bude v sérii padat málo branek.

Zápasová bilance ze základní části: 1:0

Tip redakce iDNES.cz: Tampa v šesti zápasech

Washington (3) - NY Islanders (6)

Češi: Jakub Vrána, Radko Gudas, Michal Kempný, Vítek Vaněček - bez zastoupení.

Hlavní příběh série mezi Washingtonem a Islanders půjde za koučem newyorského celku Barrym Trotzem. Ten před dvěma lety dovedl Capitals ke Stanley Cupu, načež překvapivě ukončil své účinkování v hlavním města USA (2014 - 2018) a zamířil ke konkurenci. Jeho svěřenci tak dostanou přesné instrukce, když kádr Washingtonu dokonale zná.

O tom, že má Alex Ovečkin obávanou střelu a Nicklas Bäckström skvěle tvoří hru, však celá liga dobře ví, přesto jejich umění stále platí. Pokud se ruský kanonýr a další borci jako Jakub Vrána či T. J. Oshie v play off chytí, bude to mít jejich bývalý spoluhráč Semjon Varlamov v bráně New Yorku složité. Šance Ostrovanů porostou podobě jako u Columbusu proti Tampě v případě, že bude v sérii padat méně branek.

Zápasová bilance ze základní části: 2:2

Tip redakce iDNES.cz: Washington v sedmi zápasech

Boston (4) - Carolina (5)

Češi: David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše, Daniel Vladař, Jakub Zbořil - Martin Nečas, Petr Mrázek

Vítězem letošní základní části NHL se díky zisku 100 bodů z 70 zápasů stal suverénně Boston. Pro srovnání druhá Tampa Bay se před přerušením soutěže zastavila na 92 bodech, třetí Washington na 90 a čtvrtá Philadelphia na 89 bodech.

Do play off ovšem nakonec z nejvyšší pozice na Východě půjde Philadelphia, která byla po restartu soutěže ve skupině o nasazení stoprocentní. Boston naopak neuspěl ani jednou ze tří startů a navíc kromě výsledků zaostával i herně se vším dokumentujícím záporným skóre 4:9. S washingtonským Alexem Ovečkinem nejlepší ligový kanonýr David Pastrňák vůbec poprvé v sezoně vyšel ve třech navazujících startech bodově naprázdno.

To Carolina je zcela v opačném rozpoložení, když z kvalifikačních sérií postoupila jako vůbec první po hladkém průběhu 3:0 nad Rangers. Elitní formace Hurricanes Svečnikov - Aho - Teräväinen si často dělala proti New Yorku, co se jí zlíbilo. Naopak slavné bostonské trio Marchand - Bergeron - Pastrňák zcela vypadlo z role. Pokud chtějí Bruins pomýšlet na úspěch, musí se jejich první útok proti českému brankáři Petru Mrázkovi rozjet.

Zápasová bilance ze základní části: 1:0

Tip redakce iDNES.cz: Carolina v sedmi zápasech