New York Rangers vyhráli v loterii. Vyberou si na draftu NHL Lafreniéra?

9:49 , aktualizováno 9:49

Zářivý hokejový talent Alexis Lafreniére v dresu Rangers? Tohle spojení se rýsuje. Na letošním draftu NHL totiž bude jako první vybírat slavný klub z New Yorku, který vyhrál losování mezi kluby vyřazenými v předkole play off. A kanadský útočník je nejtipovanější jedničkou blížícího se výběru mladíků, kteří míří do elitní zámořské soutěže.