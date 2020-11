O polovinu chudší milionáři? Na platy nám nesahejte, varují hráči NHL

Přestože se v létě hráčská asociace NHLPA narychlo dohodla s NHL na nové šestileté kolektivní smlouvě, krátce po jejím zpečetění majitelé klubů velmi rychle pochopili, že se bez hokeje v televizi, prezentace reklamy na stadionech a příjmů od fanoušků ocitnou ve složitém období podobně jako na jaře a v létě hokejová Evropa.

Hráči se v novém ujednání s ligou sice vzdali deseti procent ze svých současných platů a kývli na navýšení odvodů na pětinu částky ze své mzdy ve prospěch záchranného rezervního fondu. Hráčům bylo slíbeno, že se jim současná oběť navrátí do roku 2022 ve splátkovém kalendáři.

Podle složitějšího výpočtu koeficientu se aktuální příjem hráče NHL smrskl na 72 procent ročního výdělku před zdaněním.

Bude z McDavida chuďas?

Liga usoudila, že je to pořád málo, a žádá po NHLPA revizi kolektivní smlouvy. Teď navrhuje, aby hráči v zájmu budoucího finančního zdraví soutěže udělali ústupek a souhlasili se snížením platů až na 26 %, do fondu by měli naopak přispívat 25 %. V takovém případě by jejich konečná mzda sjela až na 55,5 % z nynějších smluv. A to po dobu trvání dohody s představiteli soutěže.

Connor McDavid z Edmontonu je nejlépe placeným hráčem NHL.

Ilustrujme si dopady návrhu na konkrétním příkladu. Nejlepší hráč světa Connor McDavid má podle původního kontraktu v příští sezoně pobírat 12,5 milionu dolarů.

Pokud by nakonec hráči s ambiciózním ligovým konceptem souhlasili, zbylo by mu po srážkách ještě před zdaněním zaokrouhleně 6,9 milionů.

A tak by se z hvězdy rázem stal o trochu chudším milionářem. Ne všem na bankovní konto přichází tak závratné sumy. Nejhůře jsou na tom borci s původní minimální mzdou 700 tisíc dolarů.

Hráči jsou rozzuření a pohrozili, že pokud se handrkování o miliony nevyřeší, NHL nezačne ani 1. ledna. V napětí je i liga, která si zatím odklad nepřipouští, ale uvažuje o něm. „Ta smlouva je něco víc než jen papír, na kterém jsme se dohodli před pěti měsíci. Uzavřeli jsme obchod na šest let. Proč to máme znovu změnit?“ parafrázují reportéři ESPN fragmenty konferenčního hovoru nejmenovaných hráčů NHL.

„Právě jsme podepsali novou kolektivní smlouvu a už v této dohodě jsme považovali tuto sezonu za netypickou. A teď se to snaží zvrátit a změnit. Je to blbost. Kdybychom takhle přišli za nimi, že chceme změnit podmínky, poslali by nás do háje,“ řekl hráč, jenž je v úzkém kontaktu s šéfem NHLPA Donaldem Fehrem.

„Možná nikoho nepřekvapí, že liga to interpretuje jedním způsobem a hráči jiným. Ale slova jsou důležitá a to, zda obě strany mohou dospět k určitému společnému základu, bude diktovat, zda začne sezona 2020-21 a kolik se v ní odehraje,“ přidal zamyšlení reportér listu The Hockey News Ken Campbell.

Jistota především

Ačkoliv spolu hráči v některých otázkách nesouhlasí, tentokrát se výjimečně pro jediný cíl spojili a žádají jediné: Nesahejte nám na peníze! Proto reálně hrozí situace, že se vzbouří a plán NHL začít novou sezonu 1. ledna rozdrtí na prach.

Gary Bettman

Pochopit lze obě strany sporu. Kluboví majitelé si chtějí být jistí, že utáhnou vysoké náklady na hráčské výplaty i v případě krizového období při absolutním výpadku příjmů ze vstupného a televizních práv. A také chtějí jasně vědět, že hokejisté nepřekročí 50 procent ligových příjmů, což se nejspíš i vinou zkrácené sezony může stát.

Hráči na druhé straně potřebují mít jistotu, že jim slíbené peníze budou chodit na bankovní účet tak, jak si na to potřásli s manažery rukou. Nic z výše řečeného zatím není dohodnuté, ačkoliv výkonný ředitel NHLPA Donald Fehr a komisionář NHL Gary Bettman intenzivně jednají.

Liga a majitelé budou v případě táhnoucího se sporu velmi obezřetní s použitím slova výluka. Už proto, že by mohl nastat velmi zvláštní precedent, jaký NHL nezažila.

„V Kanadě je obecně hrozba výluky během trvání kolektivní smlouvy zakázána zákonem a přináší přísné tresty. Bez ohledu na to, zda je v ujednání zakotvená,“ řekl Kenu Campbellovi v rozhovoru ottawský právník Wassim Garzouzi.

„Pro ligu je zcela jiné říkat, že nebude pokračovat, dokud nezíská další ústupky od hráčů. V tomto případě liga hrozí pozastavením sezony, aby donutila hráče souhlasit se změnami. Toto je samotná definice výluky a liga se potenciálně vystavuje odpovědnosti,“ podotýká.