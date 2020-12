NHL podle médií jedná o zahájení sezony nejdříve v polovině ledna

Datum 1. ledna, které bylo původně pro obě strany cílem pro start sezony, je už nyní nereálné, protože týmy budou potřebovat čas pro zahájení tréninkových kempů a přípravné zápasy. Podle TSN je pravděpodobné zahájení nejdříve 15. nebo 16. ledna s vyvrcholením finálovou sérií Stanleyova poháru začátkem července.

Jednou z diskutovaných variant je i sezona zkrácená až na 52 zápasů, podle serveru The Athletic by ale kluby i hráči dali přednost 56 utkáním. Přípravné kempy všech 31 týmů by měly otevřít na začátku nového roku, zhruba 2. ledna.

Komisionář NHL Gary Bettman v minulosti prozradil, že pro nadcházející sezonu je ve hře i varianta zápasů v krátkodobých „bublinách“, které by posloužily jako základny pro více utkání a mužstva by se v nich prostřídala. Inspirací pro ně byla improvizovaná dohrávka minulého ročníku, která se uskutečnila v uzavřených centrech v Torontu a Edmontonu.