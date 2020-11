Pomůže Kanadě jednička draftu? Lafreniére čeká na verdikt Rangers

Nejlepší hráč loňského šampionátu do 20 let v Ostravě trénuje v New Yorku a soustředí se na svou premiéru v NHL. Přitom pořád není jasné, zda bude součástí velmi silného mužstva Kanady na nadcházejícím mistrovství světa v Edmontonu na přelomu roku.



Od podzimu je totiž hráčem Rangers, kteří jej draftovali z prvního místa celkově a klub z Manhattanu teď rozhoduje o jeho hokejovém osudu. Sám Lafreniére by si mezi juniory ještě rád zahrál už proto, že se hraje doma v Kanadě a národní tým by měl být silnější než kdy dřív.

Zatímco ostatní oslovení hráči už dávno přijeli do tréninkového kempu v Red Deeru, kde se momentálně nikdo nepřipravuje kvůli koronavirové nákaze a karanténě, Lafreniére sedí v New Yorku a čeká, jak dopadne přetahovaná Rangers a kanadského svazu. Obě strany sice jednají, ale na kompromisu se ještě neshodly.

Rangers se zdráhají jedničku draftu pustit ze dvou důvodů.

Zaprvé by byli velmi neradi, kdyby se jim ještě před startem sezony NHL zranil hráč, jenž má být jejich tváří budoucnosti.

Zadruhé mají obavy, že se nakazí koronavirem a nebude nějaký čas k dispozici.

Proto hledají způsob, jak potenciálně největší hvězdu kanadského výběru separovat od zbytku mužstva a nevystavit ji rizikům.



„Existují preventivní opatření, která můžete zavést. Pokud jde o Alexise, který je nyní v New Yorku, tak může mít určitá omezení pro příjezd do Kanady,“ řekl Scott Salmond, viceprezident kanadského svazu pro národní týmy, pro server nhl.com.



„Stále zvažujeme všechny možnosti. Řekl bych ale, že teď to nepřichází v úvahu,“ připustil.

Kanadský svaz by přitom chtěl mít Lafreniéra u týmu, aby se hned, jak to bude možné, stihl sehrát se spoluhráči. Generální manažer New York Rangers Jeff Gorton se ovšem nechal slyšet, že příjezd útočníka do Kanady je vyloučený do chvíle, než NHL oznámí definitivní rozpis nového ročníku.

NHL chce začít už 1. ledna. Ale toto datum začíná být stále méně jisté, neboť majitelé nyní s hráči řeší revizi nově podepsané kolektivní smlouvy a další snižování platů. A to se pro změnu nelíbí hokejistům, kteří pohrozili, že soutěž nezačne včas, pokud se jim sáhne na peníze.

Představitelé kanadského svazu začínají být nervózní, ačkoliv čas na zařazení devatenáctiletého útočníka na soupisku ještě mají. Sami však cítí, že šance na Lafreniérův příjezd je malá. Lze to vyčíst také z řeči manažera Gortona. „Mluvíme o všech scénářích a uvidíme, co se stane,“ uvedl.

Lafreniére pomohl Kanadě už loni v Ostravě ke světovému zlatu 10 body v pěti zápasech. Na vítězném tažení se podílel čtyřmi góly a šesti asistencemi. Přidá ale další skvělé výkony i letos?



Nominace pro šampionát musejí být uzavřené 6. prosince. Všechna mužstva budou 13. prosince umístěna do takzvané bubliny v Edmontonu a poté se podrobí čtrnáctidenní preventivní karanténě. Mistrovství světa hokejistů do 20 let začne 25. prosince a vyvrcholí finálovým zápasem 5. ledna.