NHL zaplatí za české hráče víc. Odstupné může být skoro osm milionů

Doposud platila smlouva podepsaná oběma stranami z roku 2013, která měla končit po sezoně 2019/20, ale nakonec se vždy postupně o rok prodlužovala.

Nyní má novou podobu, pro české kluby výhodnější.

NHL pošle nově 285 tisíc amerických dolarů (téměř sedm milionů korun) za každého hráče, se kterým jeden z kanadsko-amerických klubů podepíše kontrakt. Od sezony 2026/27 bude tato částka ještě o třicet tisíc dolarů vyšší (skoro osm milionů korun).

Tato suma se následně rozpočítá do klubů, kde daný hráč v posledních čtyřech sezonách působil.

Za sezonu, která skončila v kalendářním roce, v němž hráč uzavřel hráčskou smlouvu s organizací v NHL, obdrží daný klub podíl ve výši 69 procent z celkové odměny.

Za sezonu předtím obdrží 19 procent odměny, ještě o rok dříve devět procent a klub, ve kterém hráč působil čtvrtou sezonu od podpisu, získá tři procenta z částky.

„V minulosti se suma rozdělovala do tří sezon v poměru 70-20-10. Z každého roku jsme tedy odebrali jedno procento, abychom odměnili za výchovu i tým ze čtvrté sezony,“ odůvodnil změnu manažer extraligy Tomáš Jankovič.

Toto rozdělení avšak platí jen v případě, pokud daný hráč působí po dobu všech čtyř sezon v Česku.

„NHL rozděluje za podpis hráče peníze tímto poměrem jen, když hraje v jednom státě. Pokud v průběhu těchto čtyř sezon přestoupí do zahraničí, poměr se mění na 40-20-20-20,“ upřesňuje pro iDNES.cz ředitel extraligy Martin Loukota.

Juraj Slafkovský čelí dotazům novinářů coby jednička draftu NHL, vybral si ho Montreal.

„Příkladem může být poslední jednička draftu Juraj Slafkovský. Slováci od NHL neobdrží žádnou sumu, protože v posledních čtyřech letech hrál v zahraničí: tři roky ve Finsku a sezonu 2018/19 strávil v Hradci Králové a Salcburku. Protože ale v této sezoně odehrál v Hradci více zápasů než v Rakousku, procentuální podíl dvaceti procent putuje do Mountfieldu,“ vysvětluje.

Výjimkou jsou kluby zámořských juniorek, které v této smlouvě nefigurují. Pokud v ní hráč stráví před podpisem pouze jednu sezonu, do poměrového rozdělení se nepočítá. Pokud dvě a více, postupně umazávají sezony, ze kterých se poměr vypočítává.

Pokud by tedy hráč strávil v zámoří dvě sezony před podpisem v NHL, čtyřicet procent (20 + 20) z celkové částky 285 tisíc dolarů by obdržel ten klub, ze kterého do Severní Ameriky odešel.

Finanční bonusy se týkají také draftu do NHL. Za každého hráče draftovaného v prvním kole dostane tým, ze kterého si ho organizace v NHL vybrala, 35 tisíc dolarů (860 tisíc korun). V druhém a pozdějším kole pak 20 tisíc dolarů (490 tisíc korun). I tato částka se od sezony 2026/27 navýší o pět tisíc dolarů.

Bonus za hráče v NHL Ve smlouvě mezi NHL a IIHF stojí ještě jedna finanční odměna. Členské státy IIHF (kromě Kanady, USA a Ruska) si rozdělí danou částku (určenou na konci sezony) procentuálně podle toho, kolik hráčů dané národnosti odehrálo v NHL 30 a více zápasů.

Například Plzeň získá díky draftu 35 tisíc dolarů za Davida Jiříčka a 20 tisíc za Jakuba Vondraše.

„Odměna za draft je novinkou, v minulé smlouvě ještě nebyla,“ míní Loukota.

Celkem Plzeň obdrží díky Jiříčkovi maximální možnou odměnu. Na západě Čech hokejově vyrostl, nikdy nepřestoupil a na draftu si ho vybral Columbus. S ním zanedlouho podepsal také nováčkovský kontrakt a díky tomu od NHL Plzeň zbohatne o 320 tisíc dolarů, tedy o téměř osm milionů korun.

I kvůli finančnímu ohodnocení je v zájmu českých klubů udržet hráče ve svých týmech. Pomoci se tomu pokusí také Asociace profesionálních klubů v čele s Loukotou, i když ví, že klíčovou pozici mají samotné kluby.

„Jediné, čím klubům můžeme pomoct, je snažit se držet extraligu na co nejvyšší úrovni a co nejvíce ji zkvalitňovat. Chceme atraktivní soutěž, ovšem záleží na nastavení klubů a také na tom, jakou dají svým mladým hráčům šanci. Je rozdíl, pokud hrají v první lajně vedle zkušených hráčů, nebo s pracanty ve čtvrté,“ uvádí Loukota možné příčiny rozhodování hráčů, zdali zůstat v Česku, nebo zkusit zahraničí.

Nejen za draft, ale také například za působení hráčů v reprezentacích dostávají jednotlivé kluby od svazu body do takzvaného klubového mládežnického rankingu, ze kterého vychází ocenění nejlepší akademie v Česku. Vítěz získá větší podíl v materiální dotaci.

V minulé sezoně žebříčku vládla s velkým náskokem Plzeň, a to především díky Jiříčkovi, který se zúčastnil jak seniorských, tak juniorských reprezentačních akcí.

„Je ale nutné dodat, že letos v draftu NHL byli vybráni hned čtyři hráči, kteří působí nebo působili v Plzni, a to jednoznačně vypovídá o tom, že práce plzeňského klubu s mládeží je kvalitní a smysluplná,“ hodnotí úspěch manažer akademií Pavel Geffert. Mluvil o Davidu Špačkovi, Petru Hauserovi, Jiříčkovi a Vondrašovi.

V posledních pěti letech se nejvíce daří pracovat s mladými hráči Kometě, rovněž také právě Plzni, Liberci nebo Pardubicím. Nejlepším týmem, který nemá statut akademie, je celkově desátý Chomutov.