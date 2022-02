Velký medvěd, legenda Hershey. První asistent v historii NHL zemřel

„Klub Philadelphia Flyers je hluboce zarmoucen zprávou o úmrtí Mikea Nykoluka. Vyjadřujeme soustrast Mikeově rodině v tomto těžkém čase,“ stojí v prohlášení na webu celku, který Nykolukovi umožnil zapsat se do historie.

Jeho působení u Flyers bylo velice úspěšné. Přicházel v době, kdy se pensylvánský tým poskládaný kolem kapitána Bobbyho Clarka blížil zlatým časům.

Nykoluk společně se Sherem dovedli Philadelphii ke dvou Stanley Cupům po sobě. Nejprve v roce 1974, kdy díky skvělým výkonům gólmana Bernieho Parenta zdolali Flyers ve finálové sérii Boston, a poté o rok později. I tentokrát si trofej pro nejužitečnějšího hráče play off odnesl Parent, v základní části pak toto ocenění získal tvrďák Clarke.

Posléze dostal Nykoluk příležitost následovat Shera do New Yorku, kde vedli dvě sezony tamní Rangers. Poté se už přesunul do pozice hlavního trenéra, jenže v Torontu zrovna neoslnil a po čtyřech letech z NHL zmizel.

Během hráčské kariéry nebyla nejprestižnější liga světa Nykolukovi souzena. Odehrál v ní jako mladík 32 zápasů, mimochodem právě v dresu torontských Maple Leafs, během kterých zaznamenal čtyři body.

Pak se přesunul do nižší American Hockey League a to už byl úplně jiný příběh. Mezi „farmáři“ strávil přes patnáct let a zařadil se mezi legendy soutěže.

V dresu Hershey Bears se stal Mike Nykoluk legendou.

Za Hershey Bears odehrál ve městě proslaveném firmou na čokoládu téměř tisícovku zápasů, dvakrát s týmem získal Calder Cup. Jeho číslo osm pak klub, jemuž Nykoluk kraluje v počtu utkání, asistencí i bodů, vyvěsil ke stropu haly a vyřadil z kolekce.

„Byl to takový velký, přátelský a skromný chlapík,“ píše ve své knize Gord Stellick, někdejší generální manažer Toronta.

Nykolukovi byla asistenská pozice tak nějak vlastní. Nejenže ji „založil“ v NHL, ale přijal ji za svou i na ledě. Ani jednou v kariéře nedosáhl v AHL na hranici 20 gólů v sezoně, zato gólové přihrávky sbíral po hrstech.

Jen posuďte: 195 vstřelených branek, 686 nastřádaných asistencí. Pouze Fred Glover a Nykolukův spoluhráč Willie Marshall zapsali na své konto ve farmářské lize vyšší počet přihrávek vedoucím ke gólu než šikovný centr s přezdívkou Velký medvěd.

Od roku 1984 už Nykoluk v hokejovém prostředí nepůsobil, v pondělí pak svět opustil.