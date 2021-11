Tragédie v ruském hokeji. Nadějný hráč zemřel týden po kolapsu při zápase

Rodionov letos odehrál za Dynamo deset zápasů. V říjnu byl povolaný do reprezentace do 17 let a ještě 5. listopadu nastoupil v přátelském utkání proti Česku v Turnově a byl tak u výhry ruských mladíků 4:1.

V nedělním zápase mládežnické MHL ligy proti CSKA Moskva ale Rodionov po návratu z ledu na střídačku zkolaboval.

„Byla mu poskytnuta první pomoc a poté by převezen do nemocnice, kde podstoupil urgentní operaci. Nyní je v umělém spánku. Je v péči těch nejlepších lékařů v Moskvě,“ uvedl klub. „Hráči, realizační tým i management přejí hráči rychlé uzdravení.“

Po týdnu však vydal klub smutnou zprávu: „Vyjadřujeme hlubokou soustrast Valentinovým rodičům, blízkým i celé hokejové obci,“ píše se na Instagramu ruského hokejového svazu k úmrtí mladého hráče. Příčinu smrti klub nezveřejnil.