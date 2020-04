NHL sezonu dohraje, věří zkušený Lamoriello. On i hráči nabízí scénáře

„Ať v červnu, červenci nebo srpnu, vážně věřím, že to dohrajeme. Zatím můžeme využít čas k přípravě,“ řekl Lamoriello ve čtvrtek pro regionální newyorský deník Newsday.

Navázal tak na slova Billa Dalyho, druhého muže NHL: „Bude-li třeba napěchovat zápasy do srpna, zvládneme to.“

Varianta zrušení ročníku zůstává kdesi v temném koutě jako strašák. Jako něco prozatím nepřípustného. Možná i kvůli číslům, pozitivně testovaných na koronavirus bylo dosud „jen“ sedm hráčů (pět z Ottawy, dva z Colorada) a několik dalších zaměstnanců.

Dosavadní velmi nekonkrétní plán hovoří o tom, že se zdravotní situace okolo koronavirové pandemie za několik týdnů zlepší a hokejisté se pomalu, po menších skupinkách, začnou vracet do tréninkových center. Tak, aby nenaskočili do zápasů nepřipravení.

K vyřešení zůstává případný formát, týmům chybí do kompletní základní části jedenáct až čtrnáct utkání.

Dohrát je? Nebo snad naskočit rovnou do play off a třeba rozšířit počet postupujících? Udělat tabulku na základě procentuální úspěšnosti týmů, aby nebyly bity kluby, které odehrály menší počet utkání?

Tři hráči a jejich pohledy na dohrání NHL. Zleva: Giroux, Barkov, Subban.

„Bylo by fajn odehrát před play off pár zápasů. Hlavně pro ty, kteří o něj ještě bojují. Ať je to pro všechny co nejvíce fér,“ myslí si Claude Giroux, kapitán Philadelphie.



„Přesně tak, není správné přeskočit základní část. Jsme play off blízko,“ říká Alexandr Barkov z Floridy. „Zrovna jsme začali hrát dobře.“ Panthers chybí tři body k postupu.



Zato washingtonský Alexandr Ovečkin a pittsburský Sidney Crosby se shodli, že by šli nejraději rovnou do vyřazovacích sérií. Obránce P. K. Subban navrhl i vzhledem k postavení New Jersey Devils v tabulce (šestý nejhorší tým ligy) velice neortodoxní řešení.

„Rád bych, aby dostalo příležitost v play off všech 31 týmů,“ prohlásil pro ESPN, konkrétní formát ale nenabídl.

Lamoriellův podřízený, útočník Jordan Eberle, vedle toho upozorňuje, že čím déle budou hokejisté v létě hrát, tím hůř se připraví na další náročnou sezonu: „Kdo určí hranici, dokdy můžeme hrát? Potřebujeme čas na odpočinek.“

„Prioritou je zdraví všech,“ přitakává Lamoriello. Nejlépe zkombinovat ochranu zdraví i pokračování hokejového byznysu.