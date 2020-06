Ve třinácti jsem chtěl být jednička draftu, přiznává útočník Myšák

„Mám pocit, že jsem ve třinácti letech říkal, že bych chtěl být jednička. To asi nevyjde, ale pozici neřeším. Je hezké, když někoho draftují v prvním kole, ale úplně nezáleží na tom čísle. Když vidíte třeba Ondru Paláta, který udělal NHL ze sedmého kola, tak si myslím, že je to všechno o té dřině a ne o tom, kolikátý budete draftovaný,“ uvědomuje si talent Myšák.

Původně se měl dozvědět o svém možném působišti v nejlepší lize světa 26. či 27. června v Montrealu, ale kvůli nemoci covid-19 odložila NHL draft na neurčito. „Na mojí přípravě to nic nemění. Prostě trénuju, chci se přichystat co nejlíp na novou sezonu, ať to bude v září, v říjnu, nebo kdoví,“ řekl Myšák pro ČTK při soustředění české dvacítky v Rokycanech.

Jisté je, že si na konci června událost v slavné hale Bell Centre neužije. „Hodně jsem se na to těšil. Sleduju to docela dost – české kluky na draftu jako Martina Nečase, Pavla Zachu, ale i Kanaďany. Ať se to uskuteční online, nebo naživo, bude to splněný sen.“

Za sebou má už 63 zápasů v české extralize za Litvínov, v nichž si připsal 25 bodů za 13 branek a 12 asistencí. V OHL stihl ve 22 duelech 25 bodů za 15 gólů a 10 asistencí. Na začátku února se v duelu s celkem Niagara IceDogs zaskvěl pěti body za hattrick a dvě přihrávky v úvodní třetině. V Hamiltonu by rád hrál i v nadcházející sezoně, ve hře může být i start sezony v extralize.

Že se letos v lednu po šampionátu dvacítek vydal do Kanady, bere jako velké pozitivum. „Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal. Jsem rád, že jsem tam šel, otevřelo mi to oči, ukázalo věci, kde můžu být lepší. Bohužel jsem tam byl zatím jenom dva měsíce,“ mrzí Myšáka.