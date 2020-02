Myšák si v zámoří zvykl rychle. A vidí rozdíly: Nasazení je tady obrovské

Nadějný teenager a nejmladší kapitán v historii extraligy zahájil sezonu v Litvínově, po juniorském světovém šampionátu na přelomu roku však zamířil na zkušenou za oceán. Jan Myšák vyměnil otrkávání se mezi českými veterány za dravou honičku v juniorské OHL. Tamní mladíci mají před očima jeden cíl – zaujmout skauty a otevřít si dveře do vysněné NHL.

„To je právě ten hlavní rozdíl mezi juniorkami v Česku a tady. Psychické nastavení. V Kanadě každý maká na maximum, protože cítí příležitost. Tím pádem roste i konkurence,“ popisuje nové prostředí Myšák. „Taky se tu tolik nelpí na dodržování taktiky jako v extralize. Záleží na dovednostech a rychlosti.“



Po debutu za tým Hamilton Bulldogs v polovině ledna se český mladík rozkoukal hodně rychle. První branku vstřelil v druhém duelu, v sedmé partii už slavil hattrick a pětibodový zápas. Třígólový večer si zopakoval podruhé teď o víkendu, kdy sestřelil celek Soo Greyhounds.



Celková dosavadní bilance? 15 zápasů a 18 bodů (12+6). Podobným tempem ovšem sbíral body na podzim i jiný český hoch v týmu Bulldogs, Jan Jeník. Myšákův krajan se však na domácím světovém šampionátu v Ostravě zranil, takže došlo k nečekané rošádě kamarádů z Česka.



„Spousta lidí si myslí, že mě vzali, abych Honzu nahradil, ale my jsme měli původně přijet spolu. Jenže on se bohužel zranil a momentálně se léčí v Arizoně. Je na tom čím dál lépe, ale netuším, kdy se dá dokupy,“ přiznává Myšák.



Po obědě zapnout Litvínov

Jeníkovo místo zaujal jak na soupisce, tak v hostitelské rodině. Bývá tradicí, že si kanadské rodiny berou pod svá křídla hráče místních mládežnických klubů a starají se o ně. Když „nevlastní syn“ přesídlí do jiného klubu, vezmou si hokejoví rodiče do péče dalšího mladého hráče.



Pobyt Jeníka ukončilo nečekaně zranění, a tak se do jeho pokoje plynule nastěhoval Myšák. „Je tady o mě dobře postaráno. Jsem tu ještě s jedním spoluhráčem, autem to máme na zimák tak čtvrt hodiny. Všechno je bez problému, jedině, že mi docházejí hokejky,“ dodá Myšák.



Naráží na zastavení dodávek hokejového zboží z Číny v důsledku šířícího se koronaviru. Myšák vyrazil z Litvínova jen se třemi holemi, s tím, že si další doobjedná za mořem. Jenže záhy zjistil, že to jen tak nepůjde. „Navíc jsem dvě hokejky zlomil hned v prvním zápase. S tou poslední válčím už tři týdny! Lítáme po různých obchodech, ale náš manažer přes vybavení už odjel do Toronta pro nové hokejky, tak snad to dopadne.“



Jak již bylo zmíněno výše, kromě zpřelámání dvou hokejek to v debutovém utkání schytal také Myšákův obličej. V kanadské juniorce se s tím totiž chlapci příliš nemažou, rány rozdávají na všechny strany. Právě to byl také jeden z hlavních důvodů, proč šikovný Myšák zamířil za oceán.



„Souboje u mantinelu nejsou mojí nejsilnější stránkou. Míval jsem problém s hrou do těla, moc jsem se do soubojů nehrnul, což mi v Česku hodně lidí připomínalo. Ale už cítím, že se to zlepšuje, snažím se hrát víc fyzicky,“ pochvaluje si zlepšení všestrannosti Myšák.



Podívejte se na jeden z nedávných gólů Jana Myšáka:

Co do šikovnosti však za zámořskými vrstevníky nezaostává. Například jednu z tref u posledního hattricku zaznamenal po efektní kličkované zakončené chladnokrevnou střelou. V útoku řádí po boku americké naděje Arthura Kaliyeva, jejich lajnu momentálně doplňuje Tag Bertuzzi, syn bývalého ranaře Todda. „Je spíš technický typ, samé parádičky. A hlavně je to super kamarád, bavil se se mnou jako jeden z prvních a dost mi pomohl,“ váží si Myšák.



Český talent, kterého někteří lovci nadějí tipují na druhou desítku nadcházejícího draftu do NHL, je i v zámoří věrný žlutočerné kombinaci, tolik známé z domovského Litvínova. Severočeský klub už bez Myšáka zápolí o udržení v extralize. Časový posun je pro teenagera, jenž oslaví osmnáctiny letos v červnu, v případě utkání Vervy příznivý.

„Hezky po obědě si vždy pustím litvínovský zápas a fandím. S klukama si píšu, čeká je už jen pár posledních zápasů, které to rozseknou. Ale věřím, že to ukopou. Kvalitu na to mají,“ drží palce Myšák.