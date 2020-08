Osmnáctiletý hokejový talent Myšák začne sezonu v Litvínově

„Jsem moc rád, že mohu hrát hokej opět doma. Jsem vděčný litvínovskému vedení i trenérům, že mi ­tuto možnost dávají,“ děkuje litvínovský odchovanec.

Myšák by měl být nejvýše postaveným českým hráčem v draftu NHL 2021.

„Honza se zapojil do přípravy týmu. Společně s agentem řešíme všechny náležitosti, aby mohl začít hrát přípravné zápasy, a uvidíme, jak se situace vyvine,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Hynek, generální ředitel Vervy.

„Nemá smysl spekulovat, jestli Honza zůstane na část sezony, nebo tu bude působil celý ročník. To uvidíme až po draftu NHL, který je v říjnu. Záležet bude hlavně na postoji klubu, který ho draftuje,“ vysvětlil Hynek.

Nejvýraznější talent Litvínova posledních let se díky své dominanci v mládeži stal historicky nejmladším hráčem klubu, který nastoupil v nejvyšší soutěži. Stalo se to v jeho šestnácti letech. V extralize už má čísla 63 zápasů, 13 gólů a 12 asistencí.

Po loňském světovém šampionátu dvacítek zamířil do kanadské OHL, v týmu Hamilton Bulldogs opět zářil. V jedné z nejprestižnějších juniorských soutěží světa ve 22 startech zaznamenal 25 bodů (15+10).

„Jsme rádi, že dostal možnost hrát v našem týmu, a my mu šanci určitě dáme,“ slíbil trenér Vladimír Országh. „Je to odchovanec klubu, který má v kariéře do budoucna velmi dobře našlápnuto. Pro nás je to typ hráče, který se nám hodí do systému. Je rychlý a má přímočarý tah na bránu, takže jsme rádi za takovou posilu. Je to plus pro náš klub.“

S Vervou trénuje i Kristian Reichel, další talent. Záleží na dohodě s Winnipegem z NHL, s nímž má smlouvu, zda také on naskočí za Litvínov v extralize.