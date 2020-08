Reichel a Myšák chtějí před zámořskou misí naskočit za Litvínov

Situace obou útočníků je odlišná, neboť Reichel už má podepsanou smlouvu v NHL s Winnipeg Jets. „Jak vyhlásí kempy, odletí. U Honzy Myšáka je to komplikovanější, protože ještě čeká na draft. Klub, který si ho vybere, určí jeho další osud. Přáli bychom si, aby tady byl celou sezonu, ale o tom my nerozhodneme,“ chápe Hynek. „Věřím, že všechno dobře dopadne.“

Reichel, 22letý syn olympijského vítěze, naposledy za Vervu naskakoval v sezoně 2016/17, pak odešel za americkým snem. V extralize má za Litvínov čísla 66 zápasů, 12 bodů (5+7). Teprve osmnáctiletý Myšák se za oceán vydal v půlce minulého ročníku, za Litvínov zvládl v 63 startech nasbírat 25 bodů (13+12).

„Oba tady vyrostli, prošli mládeží, dotáhli to z poslední generace nejdál. Bereme jako samozřejmost, že by za nás nastupovali. Pro ně je dobré, že mají možnost hrát a neprotahovat pauzu, pro naše diváky to bude zpestření, impulz.“

Litvínov mohl vybírat i jiné akvizice ze zámořských soutěží, ale řekl ne. Už nešlo o odchovance. „Nedává nám to koncepčně žádný smysl, ti kluci by hráli na úkor někoho a pak by za měsíc až měsíc a půl odletěli. Je nesestupová sezona, potřebujeme obehrávat svoje hráče a zabudovávat je. Samozřejmě hrát budou ti, co na to mají, ale chceme upřednostňovat naše hráče,“ vysvětlil Hynek postoj Vervy.

Posílení přesto plánuje, ovšem s dlouhodobějším výhledem. „Chtěli bychom ještě jednoho obránce a od mého nástupu koukám po centrovi na první dvě lajny,“ uvedl klubový šéf Hynek. „Jedna věc jsou sny, druhá možnosti na trhu. Na něm je spousta hráčů, ale my chceme někoho s perspektivou, aby to nebyl jednoletý kontrakt, ale minimálně 1+1, tedy dvouletý.“

Nový trenér Vladimír Országh zatím tým poznává. Verva má za sebou první tři letní zápasy, další tři ji čekají v příštím týdnu. „Dá se říct, že pro mě jsou všichni hráči noví, ale určité vazby tady byly a ti kluci spolu hráli dobře. Do toho není důvod zasahovat. Máme stále šest pětek, kluci bojují o místo, někteří nemají smlouvy. Pořád je o co hrát, musíme vytvořit konkurenci v mužstvu, aby si místem nebyl jistý mladý ani starý,“ avizuje slovenský mistr světa. „Po šesti utkáních musíme někoho vyřadit, některé možná trošku dřív.“

Kluby si v těžké době několikrát rozmyslí, zda posilu koupí. Na jedné straně stojí nesestupová sezona, omezení kvůli koronaviru, výpadky příjmů, na druhé sportovní motivace. „Kdyby liga začala v září, budeme přicházet o příjem od fanoušků ze vstupného. Jako kdybychom ztratili velkého sponzora,“ tvrdí Hynek. Kapacita hlediště je kvůli koronaviru okleštěná. „Nevěřím, že v půlce září budou stadiony z větší části otevřené. Proto i nákupy posil musí mít koncepční smysl s výhledem na další sezonu.“