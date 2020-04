Žebříček pro draft NHL: první kolo bez Čechů, nejvýš zůstává Myšák

Hokej

Dalších 7 fotografií v galerii Jan Myšák v dresu Hamiltonu. | foto: Hamilton Bulldogs

dnes 12:30

Zámořská NHL zveřejnila oficiální žebříček nadějí pro nadcházející draft. Letošní pořadí hokejových talentů je možná ještě směrodatnější než jindy, jelikož pořadím už nemohou zamíchat šampionát do 18 let ani dospělé MS. Podle odhadů skautů by se tak první kolo mělo znovu obejít bez českého zástupce.