Draisaitl + Kahun = 627 bodů. Česko-německé komando bude řádit s McDavidem

Je to už deset let. Draisaitl se učil od táty Petera narozeného v Karviné, který se tou dobou odrážel k velké trenérské kariéře v druholigovém Ravensburgu. Hltal jeho rady v tažení na draft NHL a klukovsky zasněný doufal, že bude jednou stejně dobrý jako němečtí hrdinové Jochen Hecht a Marco Sturm.

Rodák z Plané Kahun pomalu přivykal německému životu i prostředí daleko od příbuzných i Mariánských Lázní, kde mu předávali hokejové základy. A doufal, že navzdory nevysokému vzrůstu prorazí jednoho dne za moře. Tak jako Jágr, jehož hru vždycky obdivoval.

Kolikrát si Leon s Dominikem o nějaký čas později zasněně vyprávěli o tom, jak by bylo fajn nahrát jeden druhému na gól v národním týmu. A co teprve v NHL. „Dovedete si představit, jací to byli puberťáci. Pár pěkných historek spolu mají. V mannheimských dorostech se skamarádili, a ač se jejich kariéry rozcházely různým směrem, pořád spolu byli v kontaktu,“ připomíná Peter Draisaitl.

13 bodů za zápas, skóre 20:0

Když se ti náramně talentovaní teenageři sešli poprvé v jednom týmu Mannheimu, nedala se přehlédnout česká škola. Chytrost, nápaditost... K šikovnosti a nadání se přidala ještě tradiční německá preciznost a zarputilost.

„Vzali si to nejlepší z obou povah a tvoří vyvážený mix. Jenže oni k charakterové výbavě ještě měli ohromný talent, výborné hokejové cítění a zápal do hry,“ říká agent Jiří Poner zastupující oba borce.

Hokejové soky ničili grandiózními akcemi a trhali na kusy jako papír. „Na ledě i mimo něj byli velice dobří kamarádi a skromní kluci. A ta lajna Tiffels - Draisaitl - Kahun dnes hraje prim v německém nároďáku. Hokejově byli od všech úplně odskočení, do hokeje byli nesmírně zažraní a cílevědomě si šli za svým. Body mluví za vše,“ vzpomíná Poner.

Každý sám se dokázal už v patnácti prosadit. Ale za dvě sezony společné jízdy Schüler Bundesligou se postarali o 460 bodů. V 57 zápasech!

Pro představu: Kahun býval Draisatlův dvorní nahrávač. Proto se nelze divit, že díky jejich sehranosti ve druhém roce chasník Drasaitl nastřílel 98 gólů a maličký šikula Kahun exceloval mezi tvůrci se 137 asistencemi.

„To bylo super! Tam jsme si to s Leonem trošku dávali. Tehdy ty mančafty nebyly tak silné, někdy jsme třeba vyhráli i 20:0. Byli jsme dominantní, i když jsme pak hráli s těmi lepšími,“ vypráví pobaveně Dominik Kahun. Byli zkrátka moc dobří. Obránci nestíhali, působili jako kužely. A brankáři si zase přáli, aby byl kanonádě brzy konec.

Leon Draisaitl (vlevo) hraje s Dominikem Kahunem od juniorských let. Na souhru navázeli v národním týmu Německa.

Přestože se jako velcí chlapi scházeli zásadně v národním týmu, budili pořád respekt. Od teď to bude ještě lepší, protože ladné kombinace a hru poslepu opráší na slavné adrese v Edmonton Oilers. Potom, co Kahun uzavřel s multišampiony roční smlouvu na 975 tisíc dolarů.

V domově legend Gretzkého a Messiera. V království Connora McDavida.

V hokejovém kostele, kde česká šikovnost a německá nezdolnost může fungovat.

„Vždycky bylo cítit, že spolu v lajně mají skvělou chemii. Později to potvrdili v národním týmu. Tam na sebe dobře reagovali. Jestliže tu souhru Edmonton bude chtít vyzkoušet - a já si myslím, že se to stane -, jsem zvědavý, jak jim to spolu bude šlapat,“ upozorňuje Peter Draisaitl.

„Jsem přesvědčený, že jim souhra bude klapat také v Edmontonu a tím jejich spojení může být zajímavé jak pro Oilers, tak i pro německý hokej. Když jim to spolu půjde, stanou se žádanou značkou,“ věří Jiří Poner.

Leon Draisaitl už si edmontonský dav podmanil, teď ke slávě pomůže vytáhnout i kamaráda Kahuna. „Ten podpis není vůbec špatný pro obě strany. Už dlouho víme, že jsou sehraní. Dominik by mohl být skvělý spoluhráč i pro borce, jako je McDavid. Connor by potřeboval někoho, kdo mu rozumí a má na to hlavu hrát s tak excelentním hráčem,“ soudí Draisaitl starší.

Cesta k nesmrtelnosti milovníků Česka? Stanley Cup

Aby se tady na česko-německé střelecké komando jednoho dne vzpomínalo stejně jako na památné kanadské duo Gretzky - Messier, spousta gólů a geniální akce nepostačí. Edmontonský fanoušek chce vidět jejich jména nejprve na poháru Lorda Stanleyho. Na další oslavy se ve městě z provincie Alberta čeká 30 let.

„V americkém sportu musíte něco vyhrát. Když se stanete mistrem, všichni si tak velký úspěch pamatují a váží si vás do konce života. Až se jim to podaří, zařadí se v Edmontonu do galerie slavných hráčů,“ přikyvuje Peter Draisaitl.

O tom společně budou snít i teď v pětadvaceti, stejně jako ti dva blonďatí mladí kluci s občankou v Německu a srdcem v Česku bažili po NHL. Třeba si o tom jednou převypráví česky.

Kahun přece v létě jezdívá do Mariánských Lázní a na návštěvách u příbuzných procvičuje češtinu. Souputník Draisaitl česká slovíčka teprve „šprtá“ a zkouší první fráze. Zato už si zamiloval Prahu a zdejší kuchyni. „Leon s Dominikem si mají vždycky co říct. Ale počítám s tím, že tam vždy budou ty česko-německé linky,“ směje se Draisaitl starší.

Věřte, že tahle dvojka se na shledání hodně těší. „V poslední době jsme se hodně bavili. Když se naskytla šance jít do Edmontonu, začali jsme to probírat. Leon mi určitě hodně pomohl a jsem za to rád,“ netajil Dominik Kahun.

Společná cesta u Oilers dvou velkých kamarádů teprve začíná, ale stejně by jejich vyrytá jména s českou stopou na poháru byla tuze pěknou tečkou příběhu jednoho celoživotního přátelství.