Pozor, pálí Draisaitl! Hokejisty straší autor 50 gólů v NHL

„Je to jeden z nejlepších hráčů v lize, bez přehánění. Umí si poradit v situaci jeden na jednoho, umí i nahrát,“ charakterizuje ho útočník Radek Faksa z Dallasu.

V Západní konferenci ho zná velice dobře, pravidelně proti němu nastupuje. A ještě větší přehled o něm má Michael Frolík z Calgary, protože derby s Edmontonem bývají hodně vypjaté. „Dokazuje svou výjimečnost i na mistrovství. Vím, co to je za hráče. Zápas dokáže rozhodnout klidně sám.“

Draisaitl dal na šampionátu pět gólů, například ten v závěru zápasu se Slovenskem byl hodně důležitý, protože rozhodl o vítězství. A na úspěchu 4:2 nad Finskem se podepsal gólem a dvěma asistencemi. Prosazuje se, přestože si na něj soupeři dávají pozor.



Nasazovat na něj osobku? Na to zapomeňte, nemá to cenu, protože na ledě tráví klidně polovinu zápasu. To je na útočníka neuvěřitelná bilance. „Při téhle strategii bychom museli určit aspoň tři hráče ze tří formací. Ale určitým způsobem si ho samozřejmě všímat budeme,“ nezastírá kouč Miloš Říha.



Proto je logické, že v taktické přípravě na čtvrtfinále bude jedním z hlavních bodů právě střelec s českými kořeny.



Jak na něj? Rozhodující je rychlý přístup, vždycky je účinnější prevence, tedy nedovolit Draisaitlovi, aby se vůbec rozjel nebo aby měl prostor ke střele. „Musíme mu to znepříjemnit, rozhodit ho. Tohle platí obecně na každého nebezpečného hráče,“ radí útočník Jakub Vrána.





„Důležité jsou i maličkosti, když s ním jdete do souboje. Zkrátka si na něj musíte dávat většího bacha,“ přidává Faksa.



Frolík zase upozorňuje, že mu nesmí tým dávat příležitosti k přečíslení dvou na jednoho, které umí fantasticky využít. „To by pro nás mohlo být smrtící.“



Draisaitlova velká síla je podle něj v jeho komplexnosti, není to jen kanonýr, vždyť v NHL kromě 50 gólů nasbíral ještě 55 asistencí.



Frolík v něm vidí velkého a silného hokejistu, který je silný v rozích i na puku. „A umí být i hodně rychlý, ač se to vzhledem k jeho velikosti nezdá. Má výborné myšlení, už ví dva kroky dopředu, co bude dělat. Je hrozně silný v osobních soubojích, má všechno.“



Češi mohou částečně doufat, že se Draisaitl vyšťaví. Že ho neustálým napadáním unaví, zvlášť když má za sebou už sedm zápasů, v nichž odehrál hromadu minut.



Dominik Kahun dal gól i v olympijském finále.



Jenže pozor bude potřeba dávat ještě na jednoho borce z českými kořeny - Dominika Kahuna. I on je hodně šikovný a nebezpečný, dokazuje to v Chicagu. „Je víc techničtější a když jsou v německé reprezentaci spolu v lajně, tak jsou hodně nepříjemní,“ uvědomuje si Frolík.



To tuší i trenér Říha, jenž však důvěřuje svému týmu. „Hrajeme na čtyři pětky a každá je schopná Draisaitla i Kahuna pokrýt. Zvládali jsme hlídat největší hvězdy soupeře na turnaji v základní skupině, tak to zvládneme zase,“ tvrdí.



A právě v tom je největší výhoda Česka - na rozdíl od soupeře má jednotlivé formace vyrovnanější a nemusí se spoléhat jen na několik hráčů. Mužstvo už několikrát prokázalo, že góly umí dávat každý.



„Nesázíme na jednoho dva hráče, v tom je naše síla. Soupeř se těžko může zaměřit na Voráčka nebo na někoho jiného, protože by na to doplatil. Zatím nám to na turnaji fungovalo a věřím, že bude platit dál,“ doufá manažer týmu Petr Nedvěd.