Kluk od Tachova si zahraje NHL v Praze. Občas se musím štípnout, říká

Jeho kariéra nabrala opravdu úžasné grády. Kahunova účast v projektu NHL Global Series se promění v další jedinečnou kapitolu strhujícího příběhu.

„Bude super být zase chvíli doma. Na obou místech se na mě přijdou podívat příbuzní i známí. Několik mých kamarádů v Berlíně nastoupí proti nám za Eisbären. Strašně moc se těším,“ řekl při telefonické konferenci s vybranými reportéry z obou svých vlastí.

Rodák z Plané ležící nedaleko Tachova začal s hokejem v Mariánských Lázních a po rozchodu rodičů se s maminkou přestěhoval do Německa. Přes Mannheim a dvouleté školení v kanadské Ontario Hockey League se prosadil do Mnichova, odkud loni v létě přestoupil do Chicaga a okamžitě se chytil v sestavě Blackhawks.

Mluví plynně česky, německy i anglicky. Věří si, ale působí vstřícně a pokorně. Znamenitými výkony v německé lize DEL si v minulé sezoně zasloužil zájem klubů NHL a nominaci na olympiádu v Koreji.

V kangnungské aréně nedaleko od pláží oplachovaných Japonským mořem přispěl k senzačnímu tažení národního mužstva do finále, kde Němci ještě v 60. minutě vedli nad souborem Olympijských sportovců z Ruska 3:2. Načež hvězdami nabitému týmu smolně podlehli 3:4.

„Chvíli jsme byli smutní, ale je to za námi. Jsem teď nejšťastnější člověk na světě,“ vykládal Kahun českým novinářům v hale vyhrazené pro rozhovory. Pyšně ukazoval těžkou stříbrnou medaili. Plánoval, že ji aspoň týden nesundá z krku a ze všeho nejdřív zavolá mámě a tátovi.

Dominik Kahun slaví gól proti Rusům ve finále olympijského turnaje.

Masivní „placku“ z Koreje stále považuje za svůj největší úspěch, ovšem také o NHL se zmiňuje jako o splněném snu.

„Odmalička jsem si přál, abych si směl zahrát v NHL. A najednou jsem tady. Občas se musím štípnout, jestli se mi to nezdá, když sedím v kabině se všemi těmi hvězdami. Vždyť jsem donedávna viděl Patricka Kanea a ostatní jenom ve videích na Youtube. Každý den si užívám.“

Kämpf: Teď budu mít spoustu kamarádů Chicagský útočník David Kämpf už tak trochu poznal, jak velkou událostí bude pražský mač jeho Blackhawks proti Flyers z Philadelphie. "Očekávám velký zájem o lístky," řekl při telekonferenci, kterou uspořádala NHL. "Už mi pár lidí napsalo. Určitě se ozvou takoví ti kamarádi, o kterých jsem už dlouho neslyšel." Čtyřiadvacetiletý chlapík vlastně jistě neví, zda v O2 areně nastoupí. V létě mu totiž končí kontrakt. "Věřím, že je všechno na dobré cestě. Že dostanu novou smlouvu a budu tu pokračovat. Bohužel zatím žádné konkrétní informace nemám." Kdyby se prodloužení angažmá v Chicagu dočkal, klidně by přijal roli průvodce spoluhráčů po českém hlavním městě. "Prahu znám docela dobře, rád klukům poradím. Ale co se týče barů a jiných podniků, extra odborník nejsem. Na ně si budou muset najít někoho jiného."

Pakliže se na ledě potkává zrovna s Kanem, ocitá se v jakémsi hokejovém ráji. „Hodně vám ulehčí práci. Dáte mu puk a on něco vymyslí. Buď dá gól, nebo aspoň vytvoří velkou šanci. Je vážně lehké s ním hrát, naprostá paráda.“

Do zámoří ho vyprovázely pochyby. Dokáže skočit z DEL přímo do NHL?

„Já si věřil,“ tvrdí třiadvacetiletý forvard moderního typu - žádný titán (180 cm, 80 kg), zato znamenitý bruslař užitečný ve všech třetinách kluziště. „Když člověk hraje dobře v DEL a ukáže se v národním mužstvu, proč by to nešlo? V Německu máme hodně šikovných kluků, kteří to s pracovitostí a sebevědomím taky můžou dotáhnout daleko.“

Samozřejmě mu prospělo dřívější působení v OHL, kde za Sudbury Wolves hrál třeba také s Dominikem Kubalíkem nebo Radkem Faksou. Přesto je pozoruhodné, s jakou bravurou si našel jisté místo v sestavě Blackhawks.

Nechyběl ani v jednom ze 72 utkání. Jeho čas na ledě ani jednou neklesl pod deset minut, takže v mužstvu nemá nějakou vedlejší roli. Posbíral slušných 34 bodů (12+22). Mezi útočníky si drží nejlepší hodnocení plus/minus (+7). Skóroval při Winter Classic proti Boston Bruins před 76 tisíci diváků.

„Zatím jsem se svými výkony spokojený. Na to, že jsem tu první rok, se mi daří skvěle. Doufám, že to takhle půjde dál.“

David Kämpf (vpravo) a Dominik Kahun z Chicaga sledují pohyb Nina Niederreitera.

Partií mezi berlínskými Eisbären a chicagskými Blackhawks se uzavře jedna Kahunova životní smyčka. Vždyť právě dramatickou finálovou sérií Mnichov - Berlín se loni na jaře triumfálně loučil s německou nejvyšší soutěží.

„Občas si píšu s Marcelem Nöbelsem a Jonasem Müllerem, kteří za Eisbären hrají. Mám rád tamní arénu i atmosféru v ní. Pro německý hokej to bude velká věc. Bude to fakt bomba.“

Kouzelná jízda mladíka z Plané pokračuje, fanoušky baví, mladé hráče inspiruje. Kdekdo je zvědavý, co ještě Dominik Kahun předvede.