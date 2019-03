NHL v Praze: miliardy na ledě. Kdo s kým a za kolik

Předchozí zápasy NHL v Česku NY Rangers – Tampa Bay 2:1 (4. října 2008)

Vyprodaná premiéra v O2 areně. Na straně Lightning Václav Prospal a Radim Vrbata, v barvách vítězných Rangers Michal Rozsíval a Petr Průcha. Hlavním lákadlem měl být původně Jaromír Jágr, který však mezitím odešel z New Yorku do Omsku. Televizní přenosy se vysílaly ve 34 zemích světa. NY Rangers – Tampa Bay 2:1 (5. října 2008)

Znovu přes 17 tisíc diváků v hale a stejný výsledek. „A to jsme sem přijeli pro dvě výhry,“ hlesl zklamaný Vrbata. Spokojení mohli být organizátoři. „Začínáme jednat o dalších zápasech v Praze,“ pravil tehdy Miroslav Černošek, majitel České sportovní, která akci pořádala. Phoenix – Boston 5:2 (9. října 2010)

NHL se vrátila po dvou letech. Za poražené hrál David Krejčí, první a poslední gól vítězů dal Vrbata, jenž mohl slavit s krajany Martinem Hanzalem a Petrem Průchou. Boston – Phoenix 3:0 (10. října 2010)

Na pražské duely Bruins a Coyotes přišlo do O2 areny v součtu přes 28 tisíc diváků, ale vyprodáno ani jeden den nebylo. K vítězné odvetě pomohl Bostonu dvěma nahrávkami Krejčí.