Česká hitparáda v NHL: Vláda gólmanů Mrázka a Ritticha, pálil Voráček

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl Petr Mrázek za zákrok holí. Druhý byl Jakub Vrána, třetí Tomáš Hertl.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.



Michael Frolík Kličky mezi čtyřmi

Michael Frolík nabírá s koncem sezony velkou formu. Proti Columbusu vstřelil ve druhé třetině patnáctý gól v sezoně a pomohl k vítězství Calgary 4:2. Obránce T. J. Brodie mu poslal puk ve středním pásmu, Frolík se neohroženě vydal mezi čtyři bránící hráče, kličkoval mezi nimi, až se dostal před brankáře Sergeje Bobrovského a forhendovou střelou skóroval.

Na gól Frolíka se můžete podívat ve videu:

Petr Mrázek (1) Neprostupná hůl

Už několik týdnů vládne Petr Mrázek brankovišti Caroliny. V posledních sedmi dnech opět potvrzoval proč. Byl ústřední postavou při vítězství nad Pittsburghem 3:2 po nájezdech. V první třetině měl na starosti po dvou pokusech dorážku. Mrázek položil hůl k tyčce a doufal, že ji útočník Dominik Simon trefí. Podařilo se, Mrázek zastavil na kolenou puk u čáry a nedovolil soupeři otevřít skóre.



Na první zákrok Mrázka se podívejte ve videu:

Petr Mrázek (2) Série zákroků ve 3. třetině

V tom samém zápase se Mrázek vytáhl ještě několikrát. Ve třetí třetině měl co do počtu zásahů víc práce. Za vyrovnaného stavu čelil střelám Garretta Wilsona a Matta Cullena, před brankovištěm se utvořila nepřehledná situace. Než se Mrázek stihl pořádně postavit na nohy, letěl na něj puk od modré čáry - do betonů. Následně vychytal ještě jednou Cullena.

Na sérii zákroků Mrázka se podívejte ve videu:

David Rittich Skok po pokusu Chytila

Zahanbit se českým kolegou nenechal David Rittich. V zápase proti New York Rangers, které Calgary vyhrálo 5:1, chytil 24 střel. Dobrý moment přišel ve druhé třetině. Před Rittichem se objevil na dorážku český mladík Filip Chytil a pokusil se skórovat. Jenže Rittich vytáhl zákrok lapačkou, k tomu hnul tělem dopředu, takže hned poté dopadl na led a puk přikryl v bezpečí.

Na zákrok Ritticha se podívejte zde:

Jakub Voráček Palba po vhazování

Jakub Voráček vstřelil úvodní gól zápasu proti Torontu. Nicméně Philadelphia nakonec vedení neubránila a prohrála 6:7. Český útočník využil toho, že talentovaný centr Nolan Patrick vyhrál buly. Na nic nečekal a ihned vypálil. Jednoduše tak 19. gólem překonal brankáře Frederika Andersena. „O takové nahrávce ihned z buly sní každý útočník,“ smáli se komentátoři.



Na střelu Jakuba Voráčka se podívejte zde: