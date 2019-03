Poprvé před třiceti lety. Jak slavná NHL objevovala českou zem

Psal se rok 1989, když tehdejší šampioni z Calgary dvakrát podlehli Československu a zažili reprezentační debut 17letého Jaromíra Jágra.

Celá akce přitom vznikla poměrně náhodně. Flames ukořistili na konci května 1989 slavný Stanley Cup a útočníka Jiřího Hrdinu společně s generálním manažerem Cliffem Fletcherem napadlo: Proč si za odměnu neuspořádat turné po východním bloku?

První zastávkou byla Praha. Československá metropole vzácnou návštěvu okouzlila, hráči hlavně zírali, jak levné je zde v porovnání s Kanadou pivo. Ohromil je také křišťál, který se rozhodli vzít s sebou v takovém množství, že k tomu potřebovali pomoc kanadské ambasády. „Bylo to asi to jediné, co si odsud mohli odvézt,“ vzpomínal Hrdina.

NHL v Čechách 1989 2x Calgary - ČSSR (Praha, exhibice)

2008 2x NY Rangers - Tampa Bay (Praha)

2010 Liberec - Boston (Liberec, exhibice), 2x Boston - Phoenix (Praha)

2011 Sparta - NY Rangers (Praha, exibice)

Že šlo spíš o turistický zážitek než o tvrdou přípravu na sezonu, dokládají porážky s československým výběrem 2:4 a 1:4. Ve druhém utkání tehdy v národním týmu debutovala mladá formace Jágr - Reichel - Holík, proti nim se ve Sportovní hale proháněly legendy Al MacInnis, Joe Nieuwendyk či Sergej Makarov, který měl údajně na jedné z pozápasových oslav nemalou spotřebu alkoholu.

Namlsání a další dlouhá pauza

Od té doby mohli čeští fanoušci sledovat NHL jen na televizních obrazovkách či v novinových článcích. Dokud nepřišel rok 2008.

Na jeho začátku liga oznámila, že v říjnu zahájí základní část znovu v Evropě a po Londýně ukázala na Prahu a Stockholm. K velkému jásotu českých fanoušků se navíc mělo jednat o utkání Tampy a NY Rangers, kde v té době působila řada Čechů včetně Jaromíra Jágra.



Utkání NY Rangers s Tampou v Praze bylo v roce 2008 plné potyček.

I díky němu byl zájem o vstupenky obrovský, dvojzápas se vyprodal během dvou dnů. Nadšení však v červenci přešlo v mírný šok, když se Jágr před novou sezonou s Rangers rozloučil a zamířil do ruského Omsku.

Zápas i tak slavil úspěch. O2 aréna byla v obou duelech zaplněná do posledního místečka, každý si chtěl na vlastní oči prohlédnout nejlepší hokejovou ligu světa. Očekávání nejnáročnějších fanoušků možná naplněná nebyla (Rangers vyhráli v obou případech 2:1), NHL si však evropskou anabázi vychvalovala a byla rozhodnutá ji zopakovat.

Stalo se tak o dva roky později, jenže s o poznání menší pompou. V roce 2010 se ve stejné hale střetly Boston a Phoenix, rovněž mančafty s širokou plejádou krajánků. Zájem o duely ale nebyl ani přes výrazně nižší ceny lístků takový, jako před dvěma lety. Na první zápas dorazilo přes 15 tisíc diváků, na ten druhý dokonce jen necelých 13 000. Tedy o čtyři tisícovky méně, než dovolila kapacita arény.

Momentky z pražského dvojutkání mezi Bostonem a Phoenixem v roce 2010.

Bruins se před ostrým dvojzápasem rozehráli v přípravném utkání s Libercem. Ač tamní vyprodaná aréna připravila své vyhlášené „bílé peklo“, tím skutečným utrpením si na ledě procházeli domácí hráči, kteří od Bostonu schytali debakl 1:7. „Věděli jsme, že Boston určitě nebude outsider,“ pobavil tehdy liberecký matador Petr Nedvěd.

O rok později se mužstvo z NHL v Česku představilo zatím naposled. New York Rangers se tentokrát zastavili v Praze na přátelský zápas se Spartou (ta podlehla 0:2). Z tohoto výletu pocházejí slavné historky, jak si hráči Rangers nevěděli rady s českou kuchyní. Jeden z nich považoval houskový knedlík za pečivo a vzal jej do ruky, jeho parťák si zase namazal na vepřový řízek kečup.

Počet historek prožitých borci z NHL v Česku se na podzim rozroste o další, vždyť například s Flyers přijede i jejich už legendární maskot Gritty. Pozornost přitáhnou také české hvězdy Jakub Voráček a Radko Gudas, v táboře Chicaga zaujmou slavní Patrick Kane a Jonathan Toews. Co si z Čech odvezou oni?