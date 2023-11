Stýská se mu po Rusku, vrátí se do něj Voronkov? Řešíme to interně, zní z klubu

První zprávy o Voronkovově rozhořčení se objevily v ruských médiích. Život ve Spojených státech se mu prý nelíbí, hlavně kvůli neznalosti angličtiny.

Generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen zvěsti potvrdil. „Řešíme to interně. Je normální, že se mladému hráči občas stýská po domově. Proto se tím zabýváme,“ řekl serveru The Athletic.

Voronkov odcestoval do Spojených států pár týdnů před začátkem předsezonního kempu. Bez rodiny, kamarádů, přítelkyně. Úplně sám.

Navíc neuměl takřka ani slovo anglicky. S aklimatizací mu měli pomoct krajané Marčenko, Činachov nebo Provorov, kterého Columbus získal rovněž v létě.

„Se všemi velmi dobře vychází. Má skvělou povahu a v šatně je oblíbený,“ sdělil Kekäläinen navzdory jazykové bariéře.

Jenže i přesto není Voronkov v Ohiu spokojený. V Rusku píší o jeho neustálém jednání o návratu do Kazaně, který by umožnila klauzule ve smlouvě. Ta je platná do konce prosince, podle The Athletic však může odejít jen v případě, že by nefiguroval na soupisce Blue Jackets a měl hrát jen na farmě.

Voronkov skutečně sezonu začal v nižší AHL, po čtyřech zápasech se však dočkal povolání do NHL a v ní už zůstal. Odehrál zatím šestnáct střetnutí a posbíral devět bodů (3+6). Jen pět hráčů týmu má lepší bodový průměr na utkání a jen dva hráči v historii Columbusu získali v prvních patnácti duelech více bodů než Voronkov – Zach Werenski (13) a Jakub Voráček (10).

Aktuálně nehrozí, že by se organizace rozhodla poslat Voronkova zpět na farmu. Blue Jackets by zkrátka chyběl, proto je v jejich nejlepším zájmu se postarat o to, aby Voronkov žil v zámoří spokojený život.

„Chystáme se ho představit některým ruským občanům v Columbusu. Plánujeme zapojit, pokud bude chtít, bývalého obránce Fjodora Ťutina, který v Ohiu žije. Už v minulosti nám pomohl s Marčenkem, je to dobrý člověk,“ popsal Kekäläinen.

Je jasné, že se Blue Jackets ze všech sil pokusí o zlepšení situace. Ale není to jen o klubu. Snažit se zapadnout musí i sám Voronkov a naučit se jazyk je základní povinností.

V posledních letech se zpět domů do Ruska po nepovedených štacích v zámoří vrátili třeba Vadim Šipačov, Vladimir Tkačjov nebo Nikita Gusev.

Bude Voronkov brzy dalším?